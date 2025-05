La exmujer de Candi, el transgénero sevillano condenado por maltrato, solicita medidas de protección

Este viernes se ha vivido un nuevo capítulo judicial de la relación entre Candi, el transgénero sevillano condenado por malos tratos y con pena de cárcel por cumplir, y Cris, su exmujer y madre de sus dos hijos, la víctima que ha vuelto a llevar a los tribunales a Candi (su anterior nombre era Cándido). Junto a sus hijos, Cris ha acudido al Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla para prestar declaración sobre los hechos por los que acusa a Candi de malos tratos.

José Antonio Sires, abogado de la exmujer, ha señalado tras las declaraciones de los testigos menores que éstos «han aportado hechos significativos sobre el día de los sucesos». También ha añadido que la víctima «ha aportado más datos sobre los hechos». Sires ha revelado a este periódico que también han solicitado una serie de medidas de protección y alejamiento contra Candi, quien cambió de género en el Registro Civil y sobre el que pesan tres órdenes de busca y captura.

Según ha detallado el abogado de Cris, la juez de Instrucción número 15 de Sevilla jueza ha informado de que restaurará la orden de protección de la víctima, una protección que perdió tras inhibirse del caso el Juzgado de Violencia de Género en favor de Instrucción 15.

El Juzgado de Violencia de Género consideró que no era competente para entender el caso al tratarse Candi de una persona ahora registrada como mujer en el Registro Civil, y el caso pasó a un juzgado de instrucción, cuyas primeras declaraciones han comenzado en las diligencias previas.

Los hechos denunciados se produjeron el 9 de julio de 2024, cuando Cris sufrió una agresión, incluida un fuerte tirón del pelo, por la que tuvo que recibir la ayuda incluso de unos vecinos para dejar de ser agredida. «Ahora se vuelven a activar todos los resortes de protección hacia ella, de modo que si su agresor se le acerca tendrá ayuda de forma inmediata», explica José Antonio Sires, el abogado de la mujer.

En los próximos días se espera que se emita un auto en el que se concederá la protección. Además, la jueza se ha reafirmado en que se cumpla la orden de busca y captura dictada la pasada semana por ella misma, que se suma a las ya dictadas por los juzgados de lo Penal 3 y 6 de Sevilla, en base a una sentencia firme por la que debía entrar en prisión en septiembre de 2023.

Hasta el Supremo

«Soy Cris, una mujer de 40 años vecina de Camas. Estuve varios años sufriendo maltrato por mi marido, que fue condenado en 2023 a una pena de prisión que aún no ha cumplido. Actualmente tengo contra él dos juicios más pendientes, pero me es imposible asumir más costes judiciales. Mi abogado, José Antonio Sires, intenta ayudarme en todo lo que puede, pero en algunos procesos tenemos que recurrir incluso al Tribunal Supremo, y no puedo asumir ese coste». Así reza en la campaña de 'crowdfunding' iniciada para poder llevar a su caso al Supremo.

«Necesito ayuda para seguir defendiéndome y para que mi agresor, que además se ha cambiado de género en el Registro Civil y ahora, como mujer, no puede ser juzgada por violencia machista. No sé cómo os podré pagar vuestra ayuda, pero la necesito y os estaré infinitamente agradecida».