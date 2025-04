Una excursión dignificadora

Cada día, decenas de personas visitan el acuario del muelle de las Delicias para admirar la fauna piscícola. Pero la excursión del domingo 30 de marzo fue especial. Era la primera vez que el proyecto Beato Pedro Donders de la Cáritas parroquial de los ... redentoristas de Nervión para la atención a personas sin hogar organizaba una excursión con un grupo de personas que pernoctan en la calle.

Las siete personas seleccionadas entre las atendidas en el proyecto estuvieron acompañadas de ocho voluntarios (un misionero redentorista entre ellos) a los que se unió la persona que se encargó de preparar las provisiones para el almuerzo, a base de bocadillos y comida fría, en el parque de María Luisa, una vez completada la visita a las instalaciones en un recorrido guiado que duró noventa minutos.

Acuario de Sevilla también quiso ayudar. Una guía acompañó todo el tiempo al grupo en esta iniciativa pionera que buscaba evidenciar la dignidad de las personas que duermen en la calle por la vía del ocio, como una vía de escape, aunque sea sólo por unas horas, de la dura realidad en que se desenvuelven en el día a día.

«Para muchas de estas personas, todos los días son iguales, así que les ha venido bien porque han dejado de pensar por unas horas en su situación; de otro lado, les ha transmitido ilusión, nos hemos vinculado unos a otros y les ha cambiado la percepción que tienen del proyecto y de sus voluntarios, se sienten más cercanos, se refuerzan los vínculos de confianza…», quien así se expresa es Diego Castro, que ejerce de responsable de acogida del proyecto Beato Pedro Donders de atención a personas sin hogar.

Toma su nombre del beato redentorista holandés Pedro Donders, que se significó en la evangelización y la promoción humana de la población de esclavos y leprosos de la Guayana holandesa, el país suramericano que hoy conocemos como Surinam.

No son ajenos a algunas de las críticas que pueden formularse a su iniciativa: «Muchos de estos hermanos sin hogar ni siquiera pueden aspirar de forma inmediata a disponer de algún recurso. Con independencia de esta visita programada, seguimos trabajando día a día, pero ha servido para sentirnos iguales sin la mesa de acogida por medio», razona Castro. En suma, para resaltar la dignidad de sus vidas, que no pierden por no tener un techo.

Centro Amigo, el complejo residencial de Cáritas diocesana para reinserción de personas sin hogar, sí tiene experiencia de excursiones con los atendidos en la institución pero se trataba de la primera vez que los propios voluntarios de Donders coordinan y llevan a cabo una visita con personas de la calle.

Como sus proyectos gemelos en el Centro, Triana-Los Remedios y el Porvenir, el proyecto Donders procura atender las necesidades más básicas de las personas que pernoctan en la calle (algo de caldo o zumos y mantas) acogiéndolas en Cáritas con vistas a remover los obstáculos para acceder a los recursos públicos o privados que les permitan volver a vivir bajo el techo de un hogar.

En Sevilla, el último recuento oficial aportado por el Ayuntamiento señala 713 personas sin hogar de las que unas 320 pernoctan a diario en la vía pública, resguardándose como pueden del frío y la lluvia en invierno y del calor sofocante en verano

En Nervión, proyecto Donders atiende a entre ocho y diez personas cada día en las dos rutas que mantiene en funcionamiento, una más cercana al perímetro de la feligresía por la Gran Plaza, el mercado de las Palmeritas y Eduardo Dato y otra más extensa que alcanza la estación de Santa Justa, Luis Montoto y la trasera de San Benito. En el despacho de acogida atienden a una media de diez personas cada lunes.

En total, el proyecto Donders moviliza a unos ochenta voluntarios y cuenta con un trabajador social contratado para profesionalizar la atención a las personas sin hogar.