La eterna cuenta pendiente de la Junta con 'Andalucía de los Niños' El espacio sigue cerrado y abandonado tras el estudio anunciado en 2024 para evaluar su estado

La emblemática 'Andalucía de los Niños', otro de los icónicos legados de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, sigue languideciendo y abandonada después de que en octubre de 2024, o sea hace ya casi un año, la Junta como titular de este espacio de la Cartuja anunciase la licitación de un estudio que evaluase sus daños y deterioro.

A la hora de promover dicho informe, la Junta de Andalucía ya señalaba la situación del enclave por «falta de conservación, manipulación incorrecta o acción dolosa» sobre las maquetas de los principales monumentos de la región, en representación de las ocho provincias.

Y es que unos meses antes, la Junta de Andalucía había rescindido a la empresa Kosmoarte Barquea la concesión administrativa que le había encomendado tiempo atrás, más al detalle en 2016, para la gestión de este espacio. Para rescindir la encomienda, la Administración andaluza esgrimía incumplimientos de la entidad adjudicataria.

El estudio promovido por la Junta de Andalucía, dueña de este emblemático espacio de la antigua Expo 92, está destinado además a cuantificar «el coste de la restauración, conservación y puesta a punto de aquellas maquetas que tras su valoración, fuese posible restaurar», porque un vistazo al interior del recinto refleja los estragos del tiempo en las réplica a escala reducida de los monumentos, así como la abundante vegetación que invade la parcela.

Toda una asignatura que la Junta de Andalucía sigue teniendo pendiente de resolver con Sevilla y con la huella de la Exposición Universal de 1992, que tantas pérdidas ha padecido.