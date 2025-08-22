Un estudio sitúa a Sevilla como la mejor ciudad de España para la crianza

Sevilla, junto con Madrid y Córdoba, lidera el ranking de las mejores ciudades para padres en España, según un informe elaborado por los especialistas en terapia online de Unobravo. Así, han identificado qué ciudades españolas brindan mayor apoyo a la hora de criar una familia, no solo desde una perspectiva práctica, sino también en lo que respecta a la carga emocional que implica la crianza. Criar a un hijo implica retos emocionales y logísticos, pero el lugar donde se vive puede marcar una gran diferencia. Cuando las vacaciones de verano interrumpen las rutinas, muchas familias experimentan lo que los psicólogos llaman fatiga familiar, una sobrecarga mental y emocional que, si no se gestiona, puede desembocar en un agotamiento total.

Con un 73 % de psicólogos señalando dificultades para compaginar el trabajo y familia, y un 63 % destacando el alto coste del cuidado infantil, está claro que vivir en el entorno adecuado puede reducir significativamente el estrés parental.

Así, Sevilla encabeza la lista gracias a una combinación equilibrada de guarderías asequibles (333 euros al mes), bajos niveles de criminalidad y fácil acceso a colegios públicos, factores clave para reducir el estrés diario de las familias. Esto cobra aún más relevancia durante las rutinas veraniegas, ya que el coste del cuidado infantil en Sevilla es considerablemente más bajo en comparación con otras ciudades del país, lo que alivia la carga económica en una de las épocas más exigentes del año.

Córdoba ofrece el cuidado infantil más barato del país (283 euros) y un alto nivel de seguridad, lo que la convierte en una opción ideal para familias que buscan tranquilidad y margen económico.

En el extremo opuesto del ranking, L'Hospitalet de Llobregat, Almería y Badalona se identificaron como las ciudades más estresantes para madres y padres. Estas zonas urbanas presentan una combinación de mayores tasas de criminalidad, acceso limitado a guarderías públicas y servicios sanitarios de menor calidad.

«Cuando falta la seguridad básica, el apoyo o el espacio para desconectar, se activa un estado de hipervigilancia en muchos padres«, explica Francisco Rivera Rufete, director clínico en Unobravo. «Con el tiempo, esto puede provocar un agotamiento mental y físico, afectar la relación con los hijos e incluso aumentar el riesgo de ansiedad o depresión.»

Con las rutinas veraniegas y la disminución de los sistemas de apoyo, el estrés parental aumenta de forma silenciosa. Según un nuevo estudio de Unobravo, el 68 % de los psicólogos afirma que este estrés se intensifica durante el verano, cuando las guarderías cierran por vacaciones y las familias deben apañárselas solas, lo que impacta directamente en el bienestar mental.

