Un estudio de la US logra compuestos naturales que protegen más contra la radiación solar

El hallazgo podría contribuir a «mejorar las fórmulas de protectores solares, incorporando ingredientes de origen natural, seguros para la piel y menos perjudiciales para el entorno marino»

Las investigadoras Sara García y Elena Talero
S. L.

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sevilla ha sacado a la luz dos nuevos compuestos naturales con una mayor capacidad de absorción de la luz UV-visible, así como una eficacia antioxidante y antiinflamatoria superior a la ... del compuesto original. Se trata de la oxima de morina y semicarbazona de morina, derivados del flavonoide morina, que suponen un avance prometedor en el desarrollo de ingredientes naturales para formulaciones de protección solar más eficaces y respetuosas con el medioambiente.

