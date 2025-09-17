Un estudio de la US logra compuestos naturales que protegen más contra la radiación solar

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sevilla ha sacado a la luz dos nuevos compuestos naturales con una mayor capacidad de absorción de la luz UV-visible, así como una eficacia antioxidante y antiinflamatoria superior a la ... del compuesto original. Se trata de la oxima de morina y semicarbazona de morina, derivados del flavonoide morina, que suponen un avance prometedor en el desarrollo de ingredientes naturales para formulaciones de protección solar más eficaces y respetuosas con el medioambiente.

La investigación la están llevando a cabo el grupo de Farmacología Molecular y Aplicada (Farmolap, CTS-658), del departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, en colaboración con Mario Gómez Hurtado, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), responsable de la síntesis y caracterización de los derivados de morina.

La profesora Elena Talero, investigadora principal del estudio, ha remarcado que «este trabajo pone de manifiesto el potencial de modificar compuestos naturales para mejorar su acción fotoprotectora. Los compuestos analizados absorben la radiación UV-visible y la transforman en una forma de energía que es inocua para la piel«.

El hallazgo podría contribuir a «mejorar las fórmulas de protectores solares, incorporando ingredientes de origen natural, seguros para la piel y menos perjudiciales para el entorno marino«, según explica la investigadora y coautora del estudio, Sara García.

El grupo de investigación está evaluando los efectos de los compuestos incorporados en formulaciones tópicas sobre modelos de piel artificial 3D, con el objetivo de confirmar sus efectos fotoprotectores y demostrar que no causan irritación en la piel. El próximo paso será el desarrollo de un producto final que combine estos compuestos con otros filtros solares aprobados, lo que le dará un alto potencial para su transferencia al sector dermocosmético.