Estrenada la línea 60 de Tussam que une Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena

El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 7.00 a 22.00, y sábados de 9.00 a 22.00

La nueva línea 60 de Tussam que une Sevilla Este con el Hospital Macarena se estrena este lunes: todas las paradas, recorrido y horario

Detalle del itinerario de la línea en una de las paradas de la línea 60
Detalle del itinerario de la línea en una de las paradas de la línea 60 Ayuntamiento de Sevilla

S. L.

Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este lunes a la puesta en marcha de la nueva línea 60 de Tussam que conecta los barrios de Sevilla Este y Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena en un recorrido que cuenta ... con quince paradas.

