Estrenada la línea 60 de Tussam que une Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este lunes a la puesta en marcha de la nueva línea 60 de Tussam que conecta los barrios de Sevilla Este y Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena en un recorrido que cuenta ... con quince paradas.

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva conexión, Sanz ha destacado que «damos cumplimiento a un compromiso que asumimos con los vecinos de Sevilla Este y una demanda histórica de este barrio que llevaba demasiado tiempo sin atenderse. Nuestro gobierno demuestra que es fiable: escuchamos a los vecinos, gestionamos con eficacia y ofrecemos soluciones concretas que mejoran la vida de la gente. No son promesas, son hechos que se materializan en servicios públicos que funcionan».

El alcalde ha incidido en que «la línea 60 significa para los vecinos de Sevilla Este una conexión directa y rápida con su hospital de referencia, sin transbordos y con frecuencias adaptadas a sus necesidades». Así, Sanz ha recordado, tras realizar el recorrido de la línea, que «hoy Sevilla Este sigue ganando en movilidad y en calidad de vida», sostenía.

Al hilo de todo esto, el primer edil afirmaba que «la línea 60 no es solo un autobús más: es la demostración de que cuando este Gobierno Municipal se compromete con los sevillanos, lo hace de verdad, con hechos y con soluciones eficaces. Cumplimos con los vecinos y seguimos trabajando para que el transporte público sea la mejor opción para moverse por nuestra ciudad».

El alcalde ha subrayado que la línea 60 «se suma a un conjunto de actuaciones en materia de mejora de transporte público que estamos desplegando en Sevilla Este». En este sentido ha recordado que «el BTR que hemos puesto en marcha ya es un éxito de usuarios. La línea TB1 se consolida con más de 5.500 usuarios diarios de media, lo que demuestra que la apuesta por un transporte rápido y moderno era necesaria».

La nueva línea 60 cuenta con 27,6 km de recorrido total, con 15 paradas por sentido y una duración del recorrido (entre cabeceras Alcosa-Hospital) de unos 40 minutos aproximadamente. El horario de funcionamiento es: de lunes a viernes de 7.00 a 22.00, y sábados de 9.00 a 22.00. Tiene frecuencias de 16 minutos en la mañana y 24 minutos en la tarde, y cuenta con una flota de hasta 8 autobuses en hora punta, lo que supone 94 expediciones diarias y más de 7.500 plazas ofertadas. Además de conectar con el Hospital, la terminal en Barqueta permite conexión a circulares y transversales (C1, C2, C3, C4, líneas 3 y 6).