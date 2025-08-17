Suscríbete a
Estefanía Ferrer, sobre el papel del hombre en la cosmética: «Poco a poco se va animando»

La CEO de LICO Cosmetics alude al análisis previo antes de lanzar cualquier producto al mercado en su ámbito

Estefanía Ferrer, cerca de las instalaciones de LICO Cosmetics, en Nuevo Torneo
Estefanía Ferrer, cerca de las instalaciones de LICO Cosmetics, en Nuevo Torneo Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El universo de los cosméticos no está constreñido a la virtud de las mujeres exclusivamente, ni mucho menos. Cada vez son más los hombres que se animan a mejorar algún o algunos de los aspectos de su piel y otro tipo de elementos de su ... cara con el fin de verse mejor. Sobre ello reflexiona Estefanía Ferrer (Granada, 1982), CEO de LICO Cosmetics, quien siempre se ha mostrado muy cercana a la valoración de sus clientes en su ánimo por estar a la vanguardia de la ingeniería cosmética. Pese a que su público al igual que el de la gran mayoría de empresas del sector es eminentemente femenino, hay quien ya abre el mercado también a la voz masculina, lejos de cualquier tipo de estigma o prejuicio que pueda suponer el hecho de ver a un hombre maquillado.

