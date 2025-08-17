Estefanía Ferrer, sobre el papel del hombre en la cosmética: «Poco a poco se va animando»

El universo de los cosméticos no está constreñido a la virtud de las mujeres exclusivamente, ni mucho menos. Cada vez son más los hombres que se animan a mejorar algún o algunos de los aspectos de su piel y otro tipo de elementos de su ... cara con el fin de verse mejor. Sobre ello reflexiona Estefanía Ferrer (Granada, 1982), CEO de LICO Cosmetics, quien siempre se ha mostrado muy cercana a la valoración de sus clientes en su ánimo por estar a la vanguardia de la ingeniería cosmética. Pese a que su público al igual que el de la gran mayoría de empresas del sector es eminentemente femenino, hay quien ya abre el mercado también a la voz masculina, lejos de cualquier tipo de estigma o prejuicio que pueda suponer el hecho de ver a un hombre maquillado.

- ¿Cuánto pesa el análisis de mercado en la redefinición de sus productos?

- Somos muy analíticos y lo medimos todo. La realidad es que ahora mismo un gran porcentaje del público que demanda cosmética es un público femenino. Poco a poco el hombre se va animando y se trata de problemas concretos de la piel, que realmente tenemos la misma. Nosotros somos una cosmética unisex.

- ¿Nos cuidamos los hombres cada vez más?

- Nosotras en cierta tendencia tenemos la piel más grasa, y ahí estamos resolviendo problemas muy concretos, con lo cual ahora mismo hay un porcentaje aplastante de mujeres interesadas, pero estamos encantadas de que ese pequeño porcentaje que se va animando al mundo corresponda a los hombres.

- Debe ser motivo de orgullo ser granadina y ver cómo su modelo de negocio se asienta en Sevilla. ¿Cómo ha crecido desde la autoexigencia?

- Sí, a ver, para mí es un orgullo y es motor de motivación. Al principio, cuando la empresa nace, pues estaba muy preocupada por el producto, ¿no? E invertía muchísimas horas sobre todo en vender, porque al final, oye, pues tenía que pagar cuota de autónomo y sacar un sueldo. Conforme la empresa ha ido creciendo se crea otro tipo de preocupaciones. Y una de ellas es la de crear una empresa que realmente sea rentable, que vaya a ser un referente en el mercado cosmético, que esté aquí en Sevilla, posicionada, y que dé oportunidades a todo ese talento que es local y que lo están requiriendo, que a lo mejor están viviendo en grandes ciudades y quieren volver a su tierra.