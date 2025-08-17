Suscríbete a
Estefanía Ferrer: «Somos pioneras en posicionar en el mercado un producto que mejora la firmeza del párpado superior»

La CEO de LICO Cosmetics detalla en la entrevista dominical de ABC cómo sacó partido de lo mejor de las dos caras de la cosmética, la natural y la artificial, para extrapolarlas a sus productos

Estefanía Ferrer, CEO de LICO Cosmetics, posa de brazos cruzados en el reportaje previo a la entrevista Raúl Doblado / ABC
Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si el rostro es el espejo del alma, el de Estefanía Ferrer (Granada, 1982) es el de una mujer plenamente feliz por hacer felices a muchas otras mujeres. Es lo que desde siempre ha perseguido esta ingeniera química, una abanderada de lo que ella ... denomina como ingeniería cosmética. Un concepto innovador sobre el que luego tejió hilo a hilo cada átomo del modelo de negocio de su empresa, LICO Cosmetics, ubicada en el Parque Empresarial Nuevo Torneo, que cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de diez millones de euros. Nada fue verdaderamente regalado en esta historia para Ferrer, quien antes de constituir su negocio se detuvo a elaborar un análisis profundo del mercado de los cosméticos, para ver en qué podía aportar desde su prisma como ingeniera.

