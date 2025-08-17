Estefanía Ferrer: «Somos pioneras en posicionar en el mercado un producto que mejora la firmeza del párpado superior»

Si el rostro es el espejo del alma, el de Estefanía Ferrer (Granada, 1982) es el de una mujer plenamente feliz por hacer felices a muchas otras mujeres. Es lo que desde siempre ha perseguido esta ingeniera química, una abanderada de lo que ella ... denomina como ingeniería cosmética. Un concepto innovador sobre el que luego tejió hilo a hilo cada átomo del modelo de negocio de su empresa, LICO Cosmetics, ubicada en el Parque Empresarial Nuevo Torneo, que cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de diez millones de euros. Nada fue verdaderamente regalado en esta historia para Ferrer, quien antes de constituir su negocio se detuvo a elaborar un análisis profundo del mercado de los cosméticos, para ver en qué podía aportar desde su prisma como ingeniera.

- ¿Qué cuota de protagonismo tiene para usted la prueba ante la búsqueda de un resultado concreto?

- Desde muy pequeña siempre me ha gustado toda esa parte de las reacciones. Y esa parte de formular en cosmética y ver qué resultado tienen determinadas necesidades en la piel pues siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y luego lo que veía es que en el mercado actualmente existen unas dos grandes líneas de tecnología. Por un lado, las marcas que se posicionan muy naturales, y esto tiene un problema, porque al final necesitas una serie de conservantes, activos que no sean extractos naturales, sino que son más propios de la biotecnología.

- ¿Lo natural no llega a todas partes?

- Requiere de un plus, porque los extractos naturales no llegan ahí. Y por otro lado, las marcas muy de laboratorio, que tienen activos muy interesantes, pero que no nos cuidan del resto de ingredientes de la fórmula, y ahí hay sustancias que al consumidor no le apetece ponerse.

- ¿Por cuál se decidió en LICO?

- Montamos los dos mundos. Seleccionamos los ingredientes más eficaces del planeta y cuidamos de todos los ingredientes de la fórmula. Por ejemplo, los aromas, que los diseñamos a medida.

- ¿Cuáles fueron sus primeros productos? ¿Con quién los compartía?

- Pues fueron dos productos. Ahí ya estaba buscando ese aporte de la ingeniería dentro de resolver una problemática, en este caso era para ganar luminosidad, que era una problemática que yo arrastraba en mi piel y no encontraba el producto ideal.

- ¿Hay alguna nueva necesidad que la mujer traslade hoy día porque no la encuentre en el mercado?

- Estamos muy cerca de nuestra 'LICOlover'. A diario leo sus opiniones, encuestas de satisfacción, en fin, y te comentan qué van requiriendo. Cualquier desarrollo de nuestro i+D se activa cuando detectamos una preocupación de una 'LICOlover'. Hemos sido pioneras en posicionar en el mercado un producto que mejora la firmeza en el párpado superior. También nos plantearon el reto de mejorar la arruga del surco nasogeniano. Nos demandaron un producto para mejorar la papada, arrugas horizontales, que también fue un i+D bastante largo. O sea, que poco a poco ha habido, digamos, una relación para ir viendo qué necesita el uno del otro, ¿no? Nos nutrimos de ella.