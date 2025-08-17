Estefanía Ferrer, CEO de LICO: «Formulamos tratamientos con resultados probados para acabar con problemas de la piel»

Suscríbete a
Estefanía Ferrer, CEO de LICO Cosmetics, posa para la entrevista dominical de ABC de Sevilla Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Ha multiplicado de forma exponencial su volumen de negocio en cuestión de cinco años, pero lejos de parecer su caso exclusivamente el de una empresaria de éxito, la apasionante historia de Estefanía Ferrer (Granada, 1982) es la de quien sabía que lo mejor aún ... estaba por llegar cuando parecía que las cosas ya parecían insuperables, puesto que estuvo más de diez años trabajando en Airbus. Ingeniera química de profesión e irremediablemente inquieta por la más pura de las vocaciones, la pandemia le brindó las dos alas necesarias para volar e implantar en Sevilla las más frescas ideas en el siempre brillante escaparate de los cosméticos. De ahí nació LICO Cosmetics, de su afán por hacer del mundo del maquillaje y el cuidado de la piel un lugar plagado de seguridad y no menos confianza merced a su revolucionario concepto de la ingeniería cosmética. La entrevista tiene lugar en su centro de operaciones ubicado en el parque empresarial de Nuevo Torneo, donde decenas de compañeras suyas son el motor de sus ideas.

