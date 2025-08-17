Estefanía Ferrer, CEO de LICO: «Formulamos tratamientos con resultados probados para acabar con problemas de la piel»

Ha multiplicado de forma exponencial su volumen de negocio en cuestión de cinco años, pero lejos de parecer su caso exclusivamente el de una empresaria de éxito, la apasionante historia de Estefanía Ferrer (Granada, 1982) es la de quien sabía que lo mejor aún ... estaba por llegar cuando parecía que las cosas ya parecían insuperables, puesto que estuvo más de diez años trabajando en Airbus. Ingeniera química de profesión e irremediablemente inquieta por la más pura de las vocaciones, la pandemia le brindó las dos alas necesarias para volar e implantar en Sevilla las más frescas ideas en el siempre brillante escaparate de los cosméticos. De ahí nació LICO Cosmetics, de su afán por hacer del mundo del maquillaje y el cuidado de la piel un lugar plagado de seguridad y no menos confianza merced a su revolucionario concepto de la ingeniería cosmética. La entrevista tiene lugar en su centro de operaciones ubicado en el parque empresarial de Nuevo Torneo, donde decenas de compañeras suyas son el motor de sus ideas.

- ¿Cómo es ser una niña en los 80 y jugar a preparar experimentos en vez de aspirar a otra profesión?

- Soy ingeniera química y la cosmética ha sido mi gran pasión desde pequeñita. Yo era la típica niña que tenía un quimicefa y tenía esa inquietud de no encontrar en el mercado mi producto ideal. Así que me animé a formularlo para mí misma y mi pequeño entorno. Y bueno, yo trabajaba para Airbus. Me encantaba mi trabajo, pero en plena pandemia la empresa me mandó tres meses a casa y estuve dándole vueltas al proyecto. Y es cuando decido que es ahora o nunca, que me tengo que aventurar a emprender y a posicionar en el mercado un producto que lleve por bandera la ingeniería cosmética.

- ¿Es esa denominación una forma sencilla de ganar credibilidad en un mercado tan competitivo?

- Para nosotros la ingeniería es todo. Es el pilar de la empresa. La ingeniería transforma el conocimiento científico en resultados y en LICO lo que lo que hacemos es formular tratamientos que tienen resultados probados para tratar ciertas problemáticas de la piel como el párpado caído o arrugas en el surco nasogeniano. Tenemos tratamientos faciales, de cuello, de firmeza, en el cuerpo...

- ¿Sin qué ingrediente no se entiende el éxito en LICO?

- Puedo aportar mi punto de vista como ingeniera química. Digamos que ese puede ser el punto diferencial para que podamos entender el caso de éxito del LICO. Bueno, yo creo que el caso de éxito son muchas cosas bien hechas. Al final, en una empresa tenemos que partir de un producto diferencial, que en nuestro caso está basado en la ingeniería y en todos los valores que aporta la ingeniería: rigor, veracidad, eficacia, resultados probados, pero luego aquí hay una parte muy importante que es ese cuidado por nuestra 'LICOlover' y que es el alma de la empresa.

- Dejar atrás un mundo marcado por la certidumbre que podía proporcionarle Airbus no debió ser sencillo. ¿En qué momento creyó que esta vía podía ser más que un hobby?

- Pues mire, al final, es la pasión. Yo siempre digo que cuando una persona emprende tiene que tener una pasión desbordante, ¿no? Porque de ahí a emprender, efectivamente, no es nada fácil. En mi caso, lo que hizo clic fue dedicarle tanto tiempo.

- ¿Existía ya en usted ese deseo de trascender? ¿O de que al menos sí lo hiciera su idea?

- Tuve un proceso que es la pandemia dentro del cual la empresa nos manda a casa porque no había producción y a mí mi trabajo me encantaba mucho, pero veo la oportunidad de posicionarme y de contribuir en la sociedad con algo, con algo que es tu pasión. Yo creo que ese fue el detonante y eso, al final, me lo dio el pasar mucho tiempo junto al proyecto. Después de tres meses volcada en el proyecto fue cuando me aventuré, ¿no? Y di ese paso.

- Sevilla es testigo de vuestro crecimiento empresarial, pero no hay tiendas físicas. ¿Tanto negocio hay online?

- Toda nuestra trayectoria ha sido en España, y sólo está nuestro canal online. Es decir, nuestro foco ha estado en ser la marca nativa digital más respetada del mercado. Y, efectivamente, hay un crecimiento que me ha acompañado de un gran equipo, siempre.

- No creo que aquí acepte maquillajes diciendo que todo es del color de rosa. ¿Qué desafíos han debido ir sorteando?

- Hay que tener en cuenta que no todos son casos de éxito, sino que también hay muchos obstáculos. ¿Qué obstáculo ha ido encontrando LICO? Los propios de un crecimiento muy, muy fuerte. LICO se profesionaliza en 2020, y ahí cerramos el año con una facturación de 75.000 euros, y en 2024 cerramos con diez millones de facturación. Pero sí que aquí hay un apartado muy importante, que es la formación. Soy ingeniera, me acerqué mucho al producto, pero realmente, cuando una empresa experimenta este crecimiento, es muy importante estar muy bien formada en diversas áreas.

Estefanía Ferrer, CEO de LICO Cosmetics Raúl Doblado / ABC

- ¿Hubo algún profesional decisivo para mejorar en la toma de decisiones?

- Tuve la suerte de entrar en la 'Lanzadera', la incubadora de empresas de Juan Roig, que está en Valencia, y estuve un año y medio viviendo entre Valencia y Sevilla, y ahí cogí el conocimiento tan necesario para el desarrollo en otras áreas, que son también los fundamento de una empresa, como es cultura de empresa, laboral o financiero.

- Han sido cinco años trepidantes. ¿Qué titular aspira a ver de LICO en 2030?

- En lo que va de año, ya hemos crecido un 90% respecto a 2024. Entonces, no soy mucho de hablar de un futuro muy a largo plazo por una simple cuestión: el mundo es muy incierto. Hay muchísima incertidumbre alrededor. Realmente estoy muy centrada en eso de ir creciendo; en que mientras se va creciendo la empresa siga siendo rentable y el equipo vaya creciendo de una manera muy orgánica, asentándose muy bien todos los pilares necesarios. Este 2025 tenemos retos que nos van apeteciendo, como es abrirnos a un país como Portugal, lo cual hemos empezado recientemente.

- ¿Es cierto que fue jugadora de élite de bádminton y que casi fue a los Juegos Olímpicos de Sidney?

- Dedicaba cinco horas a entrenar. Mi mayor fracaso fue no ir, y no creo que nada me pueda revestir tanto esfuerzo. Yo venía compitiendo y entrenando desde que tenía 11 años y conseguí esta beca para ir a la olimpiada de Sidney, y en el mundo de deportes de minoría sólo iban los 50 primeros del mundo que bueno, se consiguen a través de ranking internacionales donde tú tienes que ir cogiendo puntos, como la ATP. Yo entrenaba el lunes a sábado cinco horas al día que compatibilizaba con la universidad. Yo creo que eso ha sido la clave.

- ¿La clave que explica tanto éxito posterior?

- Ha marcado muchísimo mi cultura de esfuerzo en el trabajo. Y ahora, claro, lo percibo de otra manera. Es decir, al final cuando tú inviertes tanto y no consigues nada, pues empiezas a trabajar, inviertes y consigues por poco que sea esa satisfacción.