Suscríbete a
ABC Premium

Estefanía Ferrer: «Andalucía es una tierra de talento y no hay muchas oportunidades en el sector de la cosmética»

«Una de nuestras apuestas es ser un referente a nivel nacional y que se ofrezcan todas esas oportunidades que todo ese gran talento está requiriendo», establece la ingeniera, CEO de LICO Cosmetics

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Estefanía Ferrer, antes de la entrevista dominical con ABC de Sevilla
Estefanía Ferrer, antes de la entrevista dominical con ABC de Sevilla Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuidar del talento presente es garantizarse un futuro. Es lo que opina tajante y sin rodeos la ingeniera química Estefanía Ferrer (Granada, 1982), otrora empleada de Airbus y hoy por hoy al frente de una empresa de peso en el mundo de la cosmética ... como es LICO Cosmetics. Consciente de lo que es tener que labrar el porvenir de su negocio, Ferrer lamenta la falta de oportunidades que hoy por hoy los jóvenes sufren en Andalucía y otras regiones, y lo hace a sabiendas del equipo por el que ella ha invertido tiempo y recursos para que su firma sea hoy una referencia a nivel nacional e internacional, porque ya está guiñándole un ojo a la vecina Portugal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app