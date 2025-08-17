Estefanía Ferrer: «Andalucía es una tierra de talento y no hay muchas oportunidades en el sector de la cosmética»

Cuidar del talento presente es garantizarse un futuro. Es lo que opina tajante y sin rodeos la ingeniera química Estefanía Ferrer (Granada, 1982), otrora empleada de Airbus y hoy por hoy al frente de una empresa de peso en el mundo de la cosmética ... como es LICO Cosmetics. Consciente de lo que es tener que labrar el porvenir de su negocio, Ferrer lamenta la falta de oportunidades que hoy por hoy los jóvenes sufren en Andalucía y otras regiones, y lo hace a sabiendas del equipo por el que ella ha invertido tiempo y recursos para que su firma sea hoy una referencia a nivel nacional e internacional, porque ya está guiñándole un ojo a la vecina Portugal.

- Hace cinco años nació LICO Cosmetics, ¿cómo ha crecido su equipo en todo este tiempo?

- Aquí hay un equipo de ingenieros. Yo no soy imprescindible ni quiero serlo, o sea, LICO empieza conmigo sola, pero, y esto me gusta decirlo siempre, Andalucía es una tierra de talento y no hay muchas oportunidades para todo ese talento en el sector de la cosmética. Una de nuestras apuestas es ser un referente a nivel nacional y que se ofrezcan todas esas oportunidades que todo ese gran talento está requiriendo. Al final, la concentración mayor está en las grandes ciudades de empresas que se dedican a la cosmética.

- ¿Qué papel tiene ese talento en la gestión de la investigación en su empresa?

- Nosotros tenemos un equipo de i+D de cinco personas y este es el core de la empresa. Desde etapas muy iniciales se ha apostado muchísimo por el i+D. Esto es una gran diferencia con respecto al resto de marcas.

- ¿Qué mensaje les traslada a aquellas mujeres que quieran perderle el miedo al vacío emprendiendo con paso firme?

- He estado muy arropada, y me he sentido segura, dentro de las propias inseguridades. Sí que es verdad que, para mí es muy importante dar visibilidad a las generaciones, pero en general, las que vienen detrás van a ser el motor de crecimiento de un país, y al final se requieren de muchas empresas para el bienestar de un país. Es muy importante que en la universidad o en colegios e institutos vayan teniendo referentes y saber que una salida puede ser emprender. Eso es muy importante.