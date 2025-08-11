La estación de Santa Justa de Sevilla se queda pequeña tras 34 años de su inauguración

La estación de Santa Justa se inauguró en 1991 como antesala de la celebración en Sevilla de la Exposición Universal de 1992. Desde entonces ha experimentado un crecimiento en número de viajeros hasta alcanzar el pasado año una cifra que roza los ... trece millones de pasajeros. Estos números, en cambio, no se ven reflejados en inversiones del Gobierno para ganar en espacios en estas instalaciones de Adif. Es más, la única modificación importante que ha sufrido en los últimos años Santa Justa ha sido el del nuevo control de seguridad, pasando de los andenes al hall principal, lo que reduce aún más las estancias de esperas de los usuarios. A este escenario se suma los continuos episodios de problemas con los trenes de Renfe, que provoca que casi semanalmente se produzcan aglomeraciones en las principales dependencias para las interminables esperas.

Estos factores, los datos de viajeros y el hacinamiento de pasajeros en el hall por culpa de los trenes con retrasos, ponen en evidencia que la terminal requiere de una ampliación que ya estaba contemplada en el proyecto original de los arquitectos Cruz y Ortiz hace 34 años, cuando se reservó dos solares en los laterales de la misma para permitir su crecimiento futuro.

La infraestructura acoge actualmente a 12,7 millones de pasajeros al año (dato de 2024), lo que supone un incremento de algo más del 40% respecto al flujo de viajeros de hace un lustro. La llegada de las operadoras privadas Iryo y Ouigo y el auge turístico de la capital andaluza han adelantado varios años el crecimiento que se esperaba para finales de esta década.

80% de su capacidad

De hecho, el subdirector de Estaciones del Sur de Adif, Ángel García de la Bandera, estableció en 2022 un horizonte con el que se podrían superar los 40.000 viajeros diarios, lo que supone un 80% de la capacidad de la estación, con picos de 50.000. Entonces, ya se anunciaba que con estas cifras la cola «colmataría» los servicios que ofrece la movilidad en su interior y exterior.

Tres años después, la media está ya en casi 35.000 diarios, lo que ha llevado al extremo la capacidad de la estación y acaba colapsándola con las habituales incidencias de los AVE. Las imágenes de los pasajeros agolpados en el vestíbulo se han llegado a calificar de tercermundistas por los propios usuarios, el alcalde, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía o los empresarios.

Este panorama puede ir a peor en los próximos meses, pues se espera un crecimiento de la circulación de usuarios que experimentará el entorno de la estación al convertirse en intermodal cuando llegue el tranvía, el tranvibús y se construya el nuevo intercambiador.

Adif, hace tres años, anunció un rediseño interior para 2030 con el fin de aumentar su capacidad hasta acoger 15 millones de pasajeros. Pero, ahora matiza que no se trataba de una ampliación sino del replanteamiento de los espacios actuales: como el citado cambio en el acceso de control.