Suscríbete a
ABC Premium

La estación de Santa Justa de Sevilla se queda pequeña tras 34 años de su inauguración

Los continuos episodios de caos ferroviario colapsan de viajeros la estación, que ya va camino de los trece millones de usuarios al año; supone una media de 35.000 al día, lo que lleva al extremo la capacidad de la terminal

Óscar Puente incumple la normativa europea que obliga a la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla

La opinión de Adriano: Disculpe el elogio señor ministro

La estación de Santa Justa en uno de los últimos episodios de colapso ferroviario por los problemas de Renfe
La estación de Santa Justa en uno de los últimos episodios de colapso ferroviario por los problemas de Renfe Manuel Olmedo
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La estación de Santa Justa se inauguró en 1991 como antesala de la celebración en Sevilla de la Exposición Universal de 1992. Desde entonces ha experimentado un crecimiento en número de viajeros hasta alcanzar el pasado año una cifra que roza los ... trece millones de pasajeros. Estos números, en cambio, no se ven reflejados en inversiones del Gobierno para ganar en espacios en estas instalaciones de Adif. Es más, la única modificación importante que ha sufrido en los últimos años Santa Justa ha sido el del nuevo control de seguridad, pasando de los andenes al hall principal, lo que reduce aún más las estancias de esperas de los usuarios. A este escenario se suma los continuos episodios de problemas con los trenes de Renfe, que provoca que casi semanalmente se produzcan aglomeraciones en las principales dependencias para las interminables esperas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app