Español para extranjeros, el curso que ha «salvado» a la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla

En la avenida Doctor Fedriani, en el barrio de la Macarena, se ubica la Escuela Oficial de Idiomas, un centro público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; el único de estas características en Sevilla. Actualmente con 3.200 alumnos, ... la pandemia fue una golpe duro del que recuperarse y fue el curso de 'español para extranjeros' -en funcionamiento desde hace cuatro años- lo que ha hecho que este centro se mantenga a flote.

Históricamente siempre han tenido muchos alumnos, entre los que se incluye el profesorado de centros bilingües. No obstante, este centro es muy desconocido por los sevillanos, al igual que su precio, que no supera los 80 euros al año, una cuantía que poco se acerca a las academias convencionales. Su director, José Carlos Huelva, declara a ABC que el 'boom' de las academias de inglés no les afecta directamente ya que no solo imparten cursos de idiomas, sino que es el único centro en la capital hispalense donde se acredita directamente; no dependen de entidades como Cambridge o Oxford.

«Quien nos conoce, se queda» declara a ABC su director, José Carlos Huelva. El resto de cursos que se ofertan son inglés, francés, italiano, alemán y chino. Aunque el que cuenta con más matriculados es inglés, por su importancia en los tiempos que corren, es el curso de español el que cubre todas sus plazas y que además, cuenta incluso con lista de espera.

El perfil de sus alumnos siempre ha sido más profesional y adulto que en el resto de los centros, ya que se debe tener al menos 16 años para asistir a la EOI. «En nuestras aulas se pueden encontrar desde altos ejecutivos a jubilados; es muy enriquecedor» declara José Carlos Huelva. Tampoco cuentan con intensivos o cursos de corta duración, duran lo que el curso escolar. La excepción es español para extranjeros, que sí funciona por cuatrimestres.

Una herramienta de alfabetización

A la pluralidad de público se le une la multiculturalidad que trae consigo inevitablemente el curso de castellano. El director del EOI resalta la labor que está haciendo para muchos este curso, el cual era una demanda histórica que le hacían a la Consejería. «Hay muchos inmigrantes que se están alfabetizando gracias a estas clases» explica Huelva, quien incide que funciona muy bien a pesar de las diferentes culturas e ideologías, «hemos tenido en una misma clase rusos y ucranianos; es bonito ver como conviven a pesar de sus diferencias« apunta.

«A las clases de español vienen desde estadounidenses que han venido a vivir a Sevilla unos meses a personas que han venido a España por necesidad sin ningún nivel de estudios y necesitan el idioma para prosperar laboralmente e integrarse en la sociedad« reconoce el director del centro. Muchos de estos alumnos viven en la zona, la que concentra más inmigración de la ciudad. Recientemente han celebrado unas jornadas gastronómicas y sin duda es en el curso donde más implicados estaban, »mucho mas que los españoles« apostilla.

Este curso les ha dado mucha publicidad, una estrategia que se vieron obligados a tomar ante momentos difíciles y que nunca había sido necesaria tomar. La promoción ha hecho que sea el curso más fuerte actualmente, repercutiendo muy favorablemente en el resto grupos. Ahora trabajan para ampliar su oferta al árabe y al catalán.