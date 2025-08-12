Escuela de calor

Llega otro pico de calor infernal. Sobra la coraza. Y recuerdo que mi Itálica estaba más preparada para enfrentarse a esta batalla de todos los veranos mejor que lo está esta Sevilla del siglo XXI:

Hemos despreciado lo que nos enseñaron los árabes, lo que continuaron mis primos romanos y hasta lo que fuimos capaces de crear antier para que el verano pasara por la Expo con el menor número de lipotimias. La esfera bioclimática de 1992, abandonada y seca como una mojama, lo dice todo de nuestra indolencia. Deberíamos ser punteros en investigación de medios contra el calor, exportadores de soluciones contra los rigores del verano. Nuestras plazas deberían ser ejemplo de cómo se gana la batalla de la sombra, con vegetación, con agua; nuestros arquitectos, eminencias en la materia. El propio Alcázar es un libro abierto que no queremos repasar... Pero llega otra ola de calor extremo y ni siquiera hemos sido capaces de climatizar nuestros pabellones de deportes.