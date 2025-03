Las escenas incívicas del turismo incontrolado: ropa tendida y guiris en calzoncillos

El turismo deja grandes dividendos en la ciudad. Sin embargo el descontrolado, mucho del que llega a diario a los apartamentos turísticos de Sevilla, está provocando el rechazo de los vecinos, sobre todo los que residen en el centro, que se chocan a veces con ... comportamientos demasiado incívicos.

Una de las principales quejas de los ciudadanos que residen en zonas pobladas de apartamentos turísticos hace referencia a la basura que dejan en el barrio. Y es una protesta que suele aparecer con frecuencia en las redes sociales. Hay numerosas imágenes de bolsas de basuras depositadas en plena calle, en lugar de los contenedores. Y lo que es peor, la mayoría de las veces a deshora ya que muchos visitantes se marchan de la ciudad dejando los desperdicios en mitad de la calle durante el día.

«El 90 por ciento de las bolsas de basura tiradas en las calles son de los apartamentos turísticos en casas residenciales», se quejaban en las redes sociales esta misma semana. Otro tuit reciente era más drástico: «Basura, vómitos, meadas, gritos toda la noche, borracheras, atentados contra el patrimonio, agresiones al vecindario«, decían.

Se referían a las fiestas que se montan en algunos apartamentos turísticos. Sobre todo los que son alquilados por jóvenes que llegan a pasar el fin de semana o para hacer despedidas de soltero. Las quejas por el ruido también son algo habitual entre los vecinos.

Campaña

La imagen de los balcones tampoco es demasiado acorde con el entorno. Porque en más de una ocasión se pueden ver terrazas de apartamentos en pleno casco histórico llenas de ropa tendida. «Ya podían informar a los que alquilan viviendas turísticas que los balcones no se cuelgan así en Sevilla», decía una joven las redes sociales.

Y no sólo se ven toallas. A veces también se observan calzoncillos y otras prendas de ropa interior en pleno centro de la ciudad. Ese es un tema recurrente desde hace ya bastante tiempo. De hecho, en julio del año 2022 el Ayuntamiento de Sevilla, entonces en manos del socialista Antonio Muñoz, lanzó una campaña advirtiendo a los turistas de que no se debía tender la ropa en las terrazas.

«La mejor secadora es la azotea. No uses el balcón para tender la ropa que está muy feo. En Sevilla solemos tenderla en la azotea. Si tu edificio no tiene pide a tu casero un tendedero«, decía la campaña que lanzó por aquellas fechas el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo esa campaña parece haber dado pocos frutos porque las imágenes de ropa tendida en balcones y terrazas siguen siendo habituales, incluso por zonas emblemáticas de la ciudad como el barrio de Santa Cruz. Este verano se han visto con demasiada frecuencia.

Eso sin contar otras veces que se puede ver a pandillas de jóvenes en ropa interior en plena terraza. Incluso ha llegado ocurrir durante el paso de procesiones o festividades importantes como el Corpus. Y suele ocurrir no sólo en apartamentos sino también en las terrazas de algunos hoteles del centro de Sevilla.

Son comportamientos que no son un buen cartel de presentación para una ciudad que, en parte, también vive precisamente de su imagen.