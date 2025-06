La escasez de familias de acogida en Sevilla provoca que 400 niños vivan en centros

El teléfono de José Luis Guerrero, director de la ONG Aproni, suena todas las semanas -lamentablemente- por un niño del que se ha tenido que hacer cargo la administración. «Llevo día y medio hábil desde la última situación de urgencia», confiesa a ABC en el ... momento de esta conversación. Estas 'urgencias' -entre las que puede estar que un recién nacido de positivo en opiáceos en el hospital- desgraciadamente, pueden llegar a darse una vez a la semana y provocan que haya que usar en su totalidad las 5 familias que tienen en su pequeña bolsa de reserva. No obstante, el número varía: «si tengo 40 situaciones de urgencia necesito 40 familias» apunta el director de Aproni. Esto provoca que muchos de esos niños sean reubicados en centros de acogida. Actualmente en Sevilla hay 400 menores en esta situación.

Organizaciones como esta trabajan de forma conjunta con la Junta de Andalucía. Aproni pone a disposición de los servicios sociales las personas que pueden hacerse cargo de dicho menor. Una importante labor para la que lamentablemente existe mucha escasez. «Somos 1 o 2 organizaciones por provincia, no más», explica su director.

Las realidades de estos menores «superan la ficción»; desde ser fruto de la prostitución, de un abuso sexual o de trata de blancas José Luis Guerrero Director de la Fundación Aproni

Se trata de una necesidad continuada. No entiende de crisis, ni de situaciones que hagan que sea menos necesaria esta labor. «La familia es la mejor alternativa, todo niño tiene derecho a crecer en familia y que alguien le muestre su afecto incondicional», explica José Luis Guerrero. Cuando no tienen a otro lugar donde ir, los centros de acogida se convierten en su hogar. No son orfanatos en los que cientos de niños vivan hacinados, como habrá quien se imagine, se trata de pisos de unas cuatro habitaciones en las que conviven entre 8 y 12 menores. Explica José Luis Guerrero que están »muy bien cuidados«, teniendo cada uno de ellos su tutor además de contar con educadores por turnos. No obstante, esta situación »nunca podrá ser igual que una figura que te dé su afecto incondicional y exclusivo«, apuntan desde la ONG. Siempre se intenta que cuando un menor es retirado de sus padres sea algún familiar quien se haga cargo. »El llamamiento es porque esa opción no la tenemos«, señala Guerrero refiriéndose a la cantidad de niños que no tienen nadie a quien acudir.

La importancia del acogimiento respecto a la adopción

La primera opción para un menor de 7 años suele ser la adopción y a partir de esa edad el acogimiento. «La cultura del acogimiento es muy importante, más que la adopción», declara el director de Aproni a este periódico. Reconoce que existe mayor demanda de familias para adoptar que niños menores de 3 años con esa necesidad; ya que esta es la edad que aquellos con el deseo de ser padres suelen poner como requisito.

El acogimiento de urgencia, en el que el menor de entre 0 a 7 años está alrededor de 6 meses en un casa, es sólo uno de los diferentes tipos. El siguiente sería el temporal, en el que la familia está un máximo de 2 años con el niño y por último el permanente, donde a priori hay poca o nula posibilidad de retorno y donde en la mayoría de los casos los pequeños se quedan en dicho hogar hasta la mayoría de edad. Estas son las que más abundan ya que son acumulativas; es la misma familia la que tiene al niño, por ejemplo, con 9 años que con 17. Uno de los factores determinantes para decidir qué es lo que mejor se adapta a cada caso es valorar si tiene un vínculo estable. Siempre y cuando sea posible, se intentará que el menor vuelva con sus padres. La familia de acogida funciona como «puente» hacia la situación que mejor favorezca su bienestar. «Quien acoge a un menor, acoge a su familia biológica» reconoce el director de Aproni.

La incertidumbre de ser mayor de edad para los menores tutelados Mientras el resto de chicos de su edad tienen la cabeza fijada en la universidad o los sueños que desean cumplir, los menores tutelados se enfrentan a una realidad muy distinta al cumplir 18 años. De un día para otro se convierten en adultos autosuficientes que deben abandonar el centro de acogida. «Ves el nerviosismo de los chavales de 17 años que no saben qué va a ser de ellos, porque con 18 años tienen que irse», explica a ABC José Luis Guerrero, director dela ONG Aproni. Existen ayudas a la vivienda para estos jóvenes durante 1 o 2 años, que les permite cierta tregua para decidir qué hacer con su futuro. En las familias de acogida estos chicos, cuenta Guerrero, crecen como uno más y al cumplir la mayoría de edad continúan como tal. Para más información sobre como poder ayudar a niños y jóvenes que se encuentra en esta situación se puede contactar con la organización mediante el número de teléfono: 955113678 así como la dirección de correo electrónico acoge@aproni.org

Esas familias, en la que en la mayoría de los casos el niño de acogida acaba siendo uno más para toda la vida, son cuidadosamente escogidas y pueden ser de todo tipo -biparental, monoparental, homoparental-. «No sólo se juzga que sea buen o mal padre, sino que deben poder hacer frente a la 'mochila' con la que viene el niño. Ya ha sufrido un abandono, no queremos que se enfrente a otro». Explica el psicólogo que las realidades que presentan estos niños «superan la ficción». Desde ser fruto de la prostitución, de un abuso sexual o la trata de blancas... situaciones que requieren que la familia este muy preparada para dar lo que necesita a estos 'niños invisibles'. Reciben sesiones de formación para conocer bien la legislación, sus derechos como padre de acogida y las circunstancias específicas de su caso.

«Mucha gente te cuenta que lo hizo por ayudar y después ellos mismos ganaron muchísimo por haber sido padres de acogida. Es muy gratificante saber que los hijos biológicos de familias acogedoras estudian trabajo social o similar», recalca José Luis Guerrero. Desde luego, no hay mayor ejemplo que ese.