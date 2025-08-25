El error de la Gavidia

Cuando paso por la Gavidia pienso si la ciudad y algunos políticos que dicen defenderla han sacado en claro que su historia no se puede repetir. Si en 2003, tras la ruina, las administraciones hubieran negociado desde el interés público, Interior habría vendido la comisaría para el mismo uso que hoy va a tener y habría construido a cambio cinco comisarías en la ciudad. Pero el Ayuntamiento compró la ruina prometiendo darle un uso público que nunca le dio. Al final, será un hotel de lujo que se encargará de remodelar la Plaza de la Concordia. Es evidente que por aquella mala gestión, trufada de ideología barata, Sevilla perdió mucho dinero y un tiempo valiosísimo.

