Enfado en Lipasam con Muñoz por sus críticas a la falta de limpieza en las Tres Mil Viviendas

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, denunciaba recientemente en sus redes sociales la falta de limpieza en el Polígono Sur, increpando directamente al gobierno municipal que haya «barrios de primera, segunda y hasta de tercera» y exigiendo «un plan de ... mantenimiento y limpieza continuo». Estas declaraciones no han sentado nada bien en Lipasam donde aseguran que el que fuera primer edil es conocedor de la labor que se lleva a cabo en las Tres Mil Viviendas.

Hoy he podido comprobar la situación de abandono total que sufre la barriada Martínez Montañés y el Polígono Sur en general.

Con Sanz hay barrios de primera, de segunda y de hasta de tercera.

Exigimos un plan de limpieza y mantenimiento continuo. No basta con zafarranchos. pic.twitter.com/kA6QkV96Ln — Antonio Muñoz (@antoniomunozsev) August 21, 2025

Fuentes consultadas por ABC declararon que los operarios que trabajan allí no sólo no faltan «ni un día, por más que haya una ola de calor», sino que lo hacen en una zona conflictiva a nivel social y sin protección alguna. En ese sentido se especifica que la recogida de residuos se lleva a cabo tal y como se hace en los demás barrios de la capital hispalense; los restos a diario y la basura selectiva en días alternos. De hecho, según se ha asegurado a este periódico, Lipasam invierte recursos «ingentes» a su trabajo en el Polígono Sur y concretamente, en las barriadas completas de Murillo, Martínez Montañés y Machado.

Diariamente se prestan servicios de barrido manual para la limpieza de patios interiores y calle Victoria Domínguez Serrato; barrido mixto; retirada de desbordes de contenedores y soterrados; recogida de enseres y escombros abandonados así como la limpieza de puntos negros. Tanto antes, durante como una vez finalizado el mercadillo también se realizan labores de limpieza. Lo mismo sucede con cualquier otro evento que se celebre en la zona.

Área de Especiales

El área de Especiales de Lipasam desarrolla una labor específica acompañados por la Policía Local tres días en semana, en el que trabajan diez operarios en siete vehículos . En periodo estival el dispositivo especial se reduce a dos días. En el caso de no poder ser acompañados por los agentes, se prescinde de este servicio por seguridad.

Las imágenes difundidas por Muñoz de la basura y aspecto de las calles del barrio han sido recibidas con «frustración» por parte de los operarios, pues según ha podido saber ABC, son conocedores de que «limpian para nada en un barrio peligroso» al que se les acusa de no prestar los mismos servicios que dan al resto de la ciudad.