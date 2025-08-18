El 77% de la energía consumida por el Sevilla TechPark es de origen renovable

Sevilla aspira a convertirse en un referente en la sostenibilidad de su urbe, con programas que buscan la descarbonización y la creación de espacios inteligentes que mejoren la movilidad y el tránsito de ciudadanos y vehículos. Uno de estos espacios se encuentra en la isla ... de la Cartuja, concretamente en el Sevilla TechPark, donde se está llevando a cabo el eCitySevilla, uno de los proyectos de colaboración público-privada de mayor envergadura en Andalucía. Impulsado por la Junta de Andalucía, Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, y con más de 90 entidades adheridas, las actuaciones de este programa ha logrado que el 77% de la energía consumida por el Sevilla TechPark sea de origen renovable.

El proyecto eCitySevilla afronta en estos momentos su mayor proyecto, un paquete de 12 líneas de Compra Pública de Innovación (CPI), que busca acelerar la incorporación de elementos innovadores al modelo de ciudad inteligente, descarbonizada y sostenible que persigue dicha iniciativa. La mayoría de estos paquetes se encuentra en una fase de presentación de propuestas que culmina en septiembre-octubre. Tiene un presupuesto estimado de 19,8 millones de euros —financiados con fondos Feder— y las actuaciones se separan en materia de edificación, movilidad, digitalización y energía.

Uno de los formatos en los que más se ha trabajado es en la sostenibilidad eléctrica del Sevilla TechPark. El 77% de la energía consumida por empresas de Sevilla TechPark es de origen renovable, mientras que Endesa ha invertido unos casi dos millones de euros en la digitalización de la red para, entre otras cosas, poder automatizar la reposición del servicio en caso de avería. También se ha instalado una potencia fotovoltaica en el parque de 2,1 Mwp, y se encuentran en proyecto otros dos.

Edificios de consumo casi nulo en la Cartuja En materia de edificaciones, el Sevilla TechPark cuenta con uno de los primeros edificios de consumo casi nulo, la sede de la Agencia Andaluza, además del Proyecto Cartuja Qanat, un espacio que mejora el confort ambiental, y, sobre todo, la construcción de la que será la nueva sede del Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, que también será referente en sostenibilidad e innovación y que será el segundo edificio de consumo casi nulo del parque. La movilidad también ha sufrido de actuacione. El Ayuntamiento estableció en el parque la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con más de un año de funcionamiento. También se han instalado 67 puntos recarga de vehículos eléctricos. Queda por explotar más la línea C1 de Cercanías.

El parking 'olvidado'

Precisamente uno de los proyectos más esperados en la confección de esta eCity en Sevilla era la construcción de un aparcamiento inteligente con placas fotovoltaicas en el Charco de la Pava. Concretamente, la idea es que el mismo se instale junto a Torretriana, para habilitar así plazas de aparcamiento que cubran del sol a los vehículos que las utilicen y que, además, generasen una electricidad de 15 Mwp para el abastecimiento del recinto tecnológico sevillano, el más importante de Andalucía.

El trámite no salió adelante por la dificultad de su ubicación, ya que se trata de suelo de titularidad regional y el cambio de uso del mismo no ha sido aún aprobado por la Junta de Andalucía. Así, a pesar de que estaba previsto para este año, los promotores de esta iniciativa no se marcan ahora plazos pero aseguran que siguen en pie y que esperan que se haga realidad en el menor tiempo posible.

En el mes de septiembre los impulsores de este proyecto (Junta de Andalucía, Endesa, Ayuntamiento de Sevilla y Sevilla TechPark) van a firmar un nuevo protocolo para dar otro empujón más a lo que pretenden que sea un laboratorio urbano que exporte después sus soluciones a cualquier otro núcleo de población.

Preparado para 'bullas'

Las actuaciones del plan de desarrollo de la eCitySevilla también ha alcanzado a infraestructuras esenciales en una zona empresarial tan importante con la Cartuja. La red de distribución se encuentra ya digitalizada al 100%, y se ha desarrollando un gemelo digital en dicha red que permita simular escenarios, anticipar riesgos y automatizar respuestas ante, por ejemplo, grandes aglomeraciones de personas, gracias al uso de computación avanzada, redes 5G y herramientas de inteligencia artificial. Son aspectos muy útiles sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de un gran escenario de eventos como el estadio de la Cartuja, en el que se celebran conciertos y eventos multitudinarios, además de los partidos de fútbol del Real Betis las próximas dos temporadas.