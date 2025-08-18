Suscríbete a
ABC Premium

El 77% de la energía consumida por el Sevilla TechPark es de origen renovable

Todo ello sin que se haya explotado aún el aparcamiento con placas fotovoltaicas que estaba proyectado

Sevilla TechPark lanza una convocatoria para soluciones innovadoras a sus retos de movilidad, digitalización y energía

Imagen del Sevilla TechPark, ejemplo de eCity
Imagen del Sevilla TechPark, ejemplo de eCity J. M. SERRANO
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sevilla aspira a convertirse en un referente en la sostenibilidad de su urbe, con programas que buscan la descarbonización y la creación de espacios inteligentes que mejoren la movilidad y el tránsito de ciudadanos y vehículos. Uno de estos espacios se encuentra en la isla ... de la Cartuja, concretamente en el Sevilla TechPark, donde se está llevando a cabo el eCitySevilla, uno de los proyectos de colaboración público-privada de mayor envergadura en Andalucía. Impulsado por la Junta de Andalucía, Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, y con más de 90 entidades adheridas, las actuaciones de este programa ha logrado que el 77% de la energía consumida por el Sevilla TechPark sea de origen renovable.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app