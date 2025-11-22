Suscríbete a
Iglesia en Sevilla

Un encuentro para reavivar la esperanza

Monseñor Saiz Meneses convoca a los sevillanos el sábado 29 a un encuentro diocesano como colofón del año jubilar

El programa se articula en torno a una ponencia del agustino Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos

La limitación de espacio obliga a restringir la presencia física a dos representantes por parroquia pero los interesados pueden conectarse por internet

El arzobispo de Sevilla en la parroquia de San Juan Pablo II
El arzobispo de Sevilla en la parroquia de San Juan Pablo II ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

El arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, ha convocado un encuentro diocesano en torno a la virtud de la Esperanza como cierre del año jubilar en el último día del calendario litúrgico de 2025: el próximo 29 de noviembre, sábado de la ... XXXIV semana del tiempo ordinario. Al día siguiente, domingo 30, comenzará oficialmente el Adviento, primer tiempo fuerte del año litúrgico.

