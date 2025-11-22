Un encuentro para reavivar la esperanza

El arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, ha convocado un encuentro diocesano en torno a la virtud de la Esperanza como cierre del año jubilar en el último día del calendario litúrgico de 2025: el próximo 29 de noviembre, sábado de la ... XXXIV semana del tiempo ordinario. Al día siguiente, domingo 30, comenzará oficialmente el Adviento, primer tiempo fuerte del año litúrgico.

Están convocados los «representantes de parroquias, movimientos, hermandades, asociaciones, colegios y otras entidades eclesiales» bajo el lema 'Reavivar la esperanza'. El encuentro tendrá lugar en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde. Las limitaciones de espacio imponen que sólo haya dos representantes de cada parroquia de la archidiócesis, aunque podrá seguirse e interactuar por internet.

En la carta de invitación, fechada el pasado 21 de octubre, don José Ángel expresó su «deseo» de que «la participación sea representativa de toda la archidiócesis: de cada parroquia invitamos a que participen dos personas, a ser posible del Consejo Pastoral Parroquial; asimismo de los movimientos, de las asociaciones, de los colegios, de las hermandades…, con sus distintos representantes».

En ese mismo documento dirigido a todos los fieles de la archidiócesis, el arzobispo expresaba la dinámica del encuentro: «Habrá momentos de reflexión, de oración y de convivencia fraternal. Para los que no puedan participar directamente, se ofrecerá, mediante las nuevas tecnologías, vivirlo en vuestros grupos y comunidades con la misma metodología y programa».

Este girará en torno a la ponencia que dictará el prelado agustino Luis Marín de San Martín, uno de los subsecretarios del Sínodo de los Obispos, que llevará por título 'Una Iglesia que peregrina con esperanza: comunión, participación y misión'. A partir de las ideas expresadas, se propiciará un diálogo con el ponente en el que tomarán parte una laica, un sacerdote y una religiosa presentes en la sala además de conexiones con un monasterio de clausura, entre otras.

Tras el diálogo y el descanso, el titular de la archidiócesis oficiará una misa en la capilla mayor del seminario metropolitano a partir de la una de la tarde, que dará paso a un ágape fraterno. En la sobremesa se abrirá un tiempo de trabajo por grupos para extraer las conclusiones de la jornada, que se expondrán a las 16.45 de la tarde durante espacio de tres cuartos de hora. Los organizadores han previsto que el encuentro concluya después de la oración, prevista para las 17.30 de la tarde.

Formularios de inscripción

El delegado diocesano de Apostolado Seglar, Enrique Belloso, responsable de la organización, subraya que «se está preparando con mucha ilusión, y ganas de llegar a todos». «Sin duda, el encuentro nos anima a reavivar la esperanza, con ilusión renovada, en este momento de comunión, participación y misión, unidos para que el mundo crea», ha subrayado el delegado de Apostolado Seglar en los medios de comunicación social de la archidiócesis.

En la página web de la archidiócesis y a través de los canales de información de la delegación de Apostolado Seglar se pueden cumplimentar, antes del martes 25, los formularios de inscripción tanto en la modalidad presencial como remota para participar en este encuentro diocesano del que el arzobispo señala sus objetivos: «El Jubileo de la Esperanza 2025, que tiene como objetivos principales renovar la fe, fortalecer la esperanza y promover la unidad en un mundo marcado por grandes desafíos y por una polarización cada vez mayor, está siendo una oportunidad para hacer memoria de todo cuanto hemos recibido y mirar al futuro con esperanza».

La Iglesia en Sevilla está volcada en conseguir un notable refrendo a esta iniciativa auspiciada por monseñor Saiz Meneses, como él mismo sostenía en la carta de invitación: «Dadlo a conocer cada uno en vuestro ámbito. Colaborad en la tarea de animación a la participación en el mismo en vuestras parroquias, arciprestazgos, hermandades, movimientos, comunidades y asociaciones, incluso a organizarlo a nivel parroquial o arciprestal. Sin duda, será una nueva oportunidad para renovar nuestra esperanza y abrir nuevos caminos para la misión. Que María Santísima, Madre de toda Esperanza, nos sostenga y ayude a concluir con gozo, en comunión con la Iglesia universal, este tiempo de gracia y bendición, impulsándonos a ser testigos del amor de Dios y de la esperanza cristiana».