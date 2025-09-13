Encuentran cuatro aves muertas en el Parque de María Luisa sólo unas horas después de reabrir sus puertas

Apenas transcurridas unas horas de la reapertura al público del Parque de María Luisa, que estuvo cerrado desde el jueves por un posible brote de gripe aviar, han aparecido cuatro nuevas aves muertas en este recinto en la mañana del sábado. Concretamente, ... esta mañana han aparecido un pato, un palomo y dos patos cría muertos, que han sido retirados por personal del parque.

A pesar de que son más de tres aves las aparecidas muertas, el parque no vuelve a cerrarse por completo porque las lagunas donde estos animales se encuentran balizadas, por lo que se ha optado por este cierre parcial y no total, tal y como contempla el protocolo que establece la Junta de Andalucía para estos casos.

Cabe recordar que este viernes el Ayuntamiento informaba de que reabría el parque tras la aplicación de todas las medidas del protocolo frente a la gripe aviar, supervisadas por la Junta de Andalucía, con acciones como limpiar y desinfectar los estanques, reforzar la vigilancia, vallado de zonas sensibles, control de la recogida de aves y colocación de cartelería informativa con recomendaciones al público.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha registrado oficialmente casos de gripe aviar en el Parque de Miraflores, Parque del Tamarguillo y el Parque de María Luisa, además del detectado en los jardines del Alcázar.