Encuentran cuatro aves muertas en el Parque de María Luisa sólo unas horas después de reabrir sus puertas

Han aparecido un pato, un palomo y dos patos cría muertos, que han sido retirados por personal del parque

El Parque de María Luisa de Sevilla vuelve a abrir sus puertas tras el brote de gripe aviar

Aves del Parque de María Luisa
Aves del Parque de María Luisa AFP
J. P.

J. P.

Apenas transcurridas unas horas de la reapertura al público del Parque de María Luisa, que estuvo cerrado desde el jueves por un posible brote de gripe aviar, han aparecido cuatro nuevas aves muertas en este recinto en la mañana del sábado. Concretamente, ... esta mañana han aparecido un pato, un palomo y dos patos cría muertos, que han sido retirados por personal del parque.

Comentarios
0
