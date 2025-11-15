Así se encuentra el montaje de los 'árboles' gigantes de Navidad de la Avenida de la Constitución de Sevilla

La Avenida de la Constitución avanza estos días en la instalación de su novedoso alumbrado navideño, que este año transformará por completo la apariencia del principal eje peatonal del centro histórico. Los trabajos ya se concentran en la colocación de los grandes troncos luminosos que ... marcarán el nuevo diseño, compuesto por 32 árboles de luz cálida y 7,5 metros de altura que se distribuirán desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez.

A lo largo de la avenida pueden verse ya los maceteros y las estructuras verticales fijadas al suelo, que servirán como base para las ramificaciones superiores que cruzarán de un lado a otro de la vía. Estas ramas, rematadas con grandes bolas navideñas, formarán un conjunto visual completamente inédito en la ciudad, ya que será la primera vez que el alumbrado de Navidad parte desde el suelo, creando un efecto envolvente para los viandantes.

El despliegue de la instalación obligó este jueves a interrumpir el servicio del tranvía, que permanece limitado en el Archivo de Indias mientras continúan las labores de montaje. Una vez completada la parte superior, el conjunto quedará listo para su estreno el sábado 29 de noviembre, cuando el alcalde procederá al encendido oficial en el tradicional acto celebrado junto al arquillo del Ayuntamiento.

Este año, Sevilla contará con 304 calles iluminadas, diez más que en la pasada Navidad, repartidas entre los once distritos de la ciudad. Además, tres enclaves lucirán diseños exclusivos creados por alumnos sevillanos de entre 10 y 16 años, con guiños a elementos emblemáticos como el Puente de Triana o las mariquillas de la Macarena.

Con la instalación de estos espectaculares árboles gigantes, la Avenida de la Constitución se prepara para convertirse de nuevo en uno de los escenarios navideños más visitados y fotografiados de la capital hispalense.