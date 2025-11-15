Suscríbete a
Así se encuentra el montaje de los 'árboles' gigantes de Navidad de la Avenida de la Constitución de Sevilla

La Avenida luce ya los troncos luminosos de los 32 árboles gigantes que formarán por primera vez un alumbrado navideño que nace desde el suelo y se estrenará el 29 de noviembre

Montaje del alumbrado navideño en la Avenida de la Constitución de Sevilla
Montaje del alumbrado navideño en la Avenida de la Constitución de Sevilla juan flores
Álvaro Gayán Queralt

La Avenida de la Constitución avanza estos días en la instalación de su novedoso alumbrado navideño, que este año transformará por completo la apariencia del principal eje peatonal del centro histórico. Los trabajos ya se concentran en la colocación de los grandes troncos luminosos que ... marcarán el nuevo diseño, compuesto por 32 árboles de luz cálida y 7,5 metros de altura que se distribuirán desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez.

