Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado

Este sábado, 30 de noviembre, Sevilla da la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de las luces. El acto principal se celebrará en la Avenida de la Constitución, donde, a las 17:30 horas, el alcalde José Luis Sanz presionará ... el pulsador que iluminará más de 304 calles (10 más que el año pasado). Tras el encendido, Pastora Soler ofrecerá un concierto especial que se convertirá en la previa del que dará el 20 de diciembre en la capital hispalense.
Además de la artista coriana, el alumbrado navideño contará con la actuación de la Banda Municipal y coros navideños. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de encender este año las luces de Navidad.
