Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado
Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado

Sigue en tiempo real el encendido de las luces de Navidad en Sevilla, las calles iluminadas y las últimas noticias de la inauguración del alumbrado, con el concierto de Pastora Soler

Este sábado, 30 de noviembre, Sevilla da la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de las luces. El acto principal se celebrará en la Avenida de la Constitución, donde, a las 17:30 horas, el alcalde José Luis Sanz presionará ... el pulsador que iluminará más de 304 calles (10 más que el año pasado). Tras el encendido, Pastora Soler ofrecerá un concierto especial que se convertirá en la previa del que dará el 20 de diciembre en la capital hispalense.

