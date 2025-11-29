Encendido de las luces de Navidad en Sevilla, en directo: última hora del alumbrado

Este sábado, 30 de noviembre, Sevilla da la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de las luces. El acto principal se celebrará en la Avenida de la Constitución, donde, a las 17:30 horas, el alcalde José Luis Sanz presionará ... el pulsador que iluminará más de 304 calles (10 más que el año pasado). Tras el encendido, Pastora Soler ofrecerá un concierto especial que se convertirá en la previa del que dará el 20 de diciembre en la capital hispalense.

Además de la artista coriana, el alumbrado navideño contará con la actuación de la Banda Municipal y coros navideños. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de encender este año las luces de Navidad.

Este año, Sevilla se luce con nuevas decoraciones que destacan por su creatividad. Entre las novedades, la Avenida de la Constitución se va a convertir en la Avenida de la Navidad, habrá también un Belén gigante de San Telmo y un mapping en la Plaza de San Francisco.

El horario del encendido será desde las 18:30 a las 00:00 horas y los días especiales como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará una hora más; hasta la 1:00 h.