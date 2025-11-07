Suscríbete a
Emvisesa suspende de empleo a un trabajador que se lucró con el pelotazo de Pineda

La Guardia Civil apunta que este jefe de servicio, que recibió casi 80.000 euros tras la venta de la parcela del Higuerón por 3,9 millones, pudo actuar en connivencia con el socialista, su mujer y sus socios

Rafael Pineda, ex alto cargo del PSOE, a un narco: «Un negocio me ha dejado un dinerito curioso»

El socialista Rafael Pineda dio un pelotazo de 2,2 millones con la venta de la parcela de Emvisesa que alquiló Espadas a su mujer

Imagen de archivo de la sede de Emvisesa
Imagen de archivo de la sede de Emvisesa ABC
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Emvisesa ha abierto una investigación interna para conocer el papel de un trabajador en el caso del socialista Rafael Pineda con el pelotazo con la parcela del Higuerón que vendió por más del doble apenas cinco meses después de adquirirla a ... la empresa municipal de vivienda. La decisión de la administración local supone la suspensión de empleo de este técnico, pero no de sueldo.

