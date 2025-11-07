Emvisesa suspende de empleo a un trabajador que se lucró con el pelotazo de Pineda

Emvisesa ha abierto una investigación interna para conocer el papel de un trabajador en el caso del socialista Rafael Pineda con el pelotazo con la parcela del Higuerón que vendió por más del doble apenas cinco meses después de adquirirla a ... la empresa municipal de vivienda. La decisión de la administración local supone la suspensión de empleo de este técnico, pero no de sueldo.

Según adelanta este periódico este viernes la Guardia Civil está investigando «la operativa comercial sospechosa» que llevó a una sociedad de Olga Pérez, esposa del que fuera hasta hace unos meses jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, a ganar casi 2,2 millones con la venta de un parcela en el Higuerón que alquiló en 2016 a Emvisesa y que ocho años después adquirió por 1,7 millones. La mujer de Pineda fue la única que ofertó por el alquiler del solar de más de diez mil metros cuadrados y la única que pujó en la subasta de enajenación, lo que llamó la atención de la Guardia Civil.

Para llevar a buen puerto esta operación inmobiliaria la Guardia Civil apunta a la posible connivencia de algún funcionario con Pineda, su esposa y los otros dos socios de Higuerón Real Estate, quienes se apartaron de la sociedad vendiendo sus participaciones a Olga Pérez tres meses antes de la compra del solar a Emvisesa. El primero, José Luis Gómez, a través de una de sus sociedades, le prestó 1,78 millones a Higuerón Real Estate para hacer frente a la compra. Este préstamo se canceló con parte de los 3,9 millones de euros de la venta final.

El otro socio de Olga Pérez que se salió de Higuerón Real Estate es Jaime García-Alegre, trabajador a su vez de una sociedad del holding de Burger King Spain. Precisamente, una de las sociedades de dicho holding fue la que pagó los 3,9 millones para quedarse con la parcela.

En el reparto de los beneficios de este pelotazo, este empleado de Emvisesa, jefe de servicio, a través de una sociedad suya, se llevó casi 80.000 euros. La empresa municipal de vivienda, que se ha personado en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, ha tenido conocimiento de estos hechos investigados por la Guardia Civil y en base a ellos ha acordado abrir una investigación interna y suspender de empleo, que no de sueldo, a este técnico, que llegó a la empresa en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla.

Emvisesa quiere conocer de forma interna los hechos vinculados a su trabajador. Mientras se lleva a cabo la investigación le ha requerido todos los medios tecnológicos que usa en el lugar de trabajo, así como le ha denegado el acceso a los sistemas informáticos de la empresa pública.