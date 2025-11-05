Emvisesa inicia la obra de 84 viviendas en alquiler en Alcosa, con precios entre 300 y 550 euros

El gobierno de José Luis Sanz avanza en su plan de multiplicar el parque de viviendas disponibles en el conjunto de la ciudad con el objetivo de seguir aumentando la cifra de población en la capital hispalense. Este miércoles, el alcalde, acompañado a la ... consejera de Fomento de la Junta de Andalucía y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, han colocado la primera piedra de una nueva promoción en el barrio del Parque Alcosa que se denominada 'Residencial Algodonera' y que permitirá la construcción de 84 nuevos pisos de dos y tres dormitorios en régimen del alquiler, que van a salir al mercado con unos precios que oscilan entre los 300 y los 550 euros mensuales.

Emvisesa está detrás de este proyecto que, como ha explicado uno de sus técnicos, va a suponer una inversión de 14 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Sevilla aporta 6,3 millones, la Junta de Andalucía hace lo propio con 2,7 millones, el Gobierno de España participa con 1,6 millones y el resto, hasta llegar a la cifra total, son 4 millones provenientes de fondos europeos. Se trata de una parcela de 2.222 metros cuadrados que colinda al sur con la calle Secuoya, en la que se configurará la única entrada a la nueva promoción de viviendas. Incluye también una piscina, zonas de encuentro vecinal y 84 plazas de garaje, de las que 60 estarán bajo rasante y 34 en superficie, además de 31 trasteros a disposición de sus futuros inquilinos.

Una de las novedades de esta promoción estará en la reducción de plazos en su construcción. La previsión de Emvisesa es que este edificio, que tendrá ocho plantas de altura más la baja, esté finalizado en diciembre de 2026. Es decir, dentro de 14 meses. Un hito que será posible gracias al proceso de industrialización con el que se llevará a cabo la edificación del mismo. Esto es, que se utiliza como material hormigón prefabricado que viene listo para montar, como también ocurre con los pilares, los forjados o las escaleras. Lo único que se realiza 'in situ' es la losa de cimentación. De hecho, es posible que se sigan fabricando algunas de estas piezas mientras que ya se está construyendo la promoción.

Además, Emvisesa también ha anunciado que este mes de noviembre van a comenzar los trabajos de otras viviendas en el Paseo Juan Carlos I, que en este caso se dedicarán al alojamiento temporal de personas sin recursos o con necesidades especiales. Son casos, por ejemplo, de familias que sufran algún desahucio o víctimas violencia de género, entre otras. Serán ocho módulos, con un total de 16 plazas disponibles, y una inversión de un millón de euros. De ellos, 427.000 euros los aportará el Ayuntamiento, 300.000 euros la Junta de Andalucía y el resto, 273.000 euros, los fondos europeos. Contará también con dos módulos más para la convivencia entre quienes allí se alojen.

El plan del Ayuntamiento

Durante el acto, el alcalde José Luis Sanz ha señalado que estas dos nuevas promociones representan la penúltima primera piedra dentro del plan de actuaciones marcado por Emvisesa entre los años 2024 y 2027, que cuenta con 330 millones de euros de inversión de los que el Ayuntamiento aporta 150 millones. Quedaría, por tanto, una proyecto por iniciarse, el de la parcela conocida como Fibes R1, que «supondrá el proyecto de colaboración público-privada más importante de Andalucía, con casi 700 viviendas y 131 millones de euros de inversión». En total, y según ha recordado, «en estos dos años ya hay 2.700 viviendas en marcha, de las que más de 2.200 han sido promovidas directamente por Emvisesa».

Sanz ha querido también poner sobre la mesa la necesidad de «trabajar por mejorar los precios», de modo que el acceso al mercado inmobiliario no se convierta en un problema inalcanzable para las familias sevillanas. Para ello, ha apelado a «la colaboración» entre las administraciones, poniendo como ejemplo las políticas fiscales de su gobierno municipal. «Nosotros ya bonificamos el IBI y el ICIO, pero es necesario que el Gobierno de España baje los impuestos de las viviendas de protección oficial». Entre ellos, ha vuelto a referirse a la importancia de que se reduzca el IVA, así como que «estudien rescatar las desgravaciones fiscales que ya existieron en su momento y la aportación de ayudas para las hipotecas».

Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha señalado que es «urgente» que «todas las administraciones afrontemos el gran reto de la vivienda», recordando que desde su Ejecutivo regional «no perdemos ni un sólo euro que llega del Gobierno de España y de los fondos europeos para invertirlo en lo que importa». Sí ha querido poner en valor el papel del Ayuntamiento de Sevilla, pues desde que José Luis Sanz llegó a la Alcaldía «ha habido un antes y un después» en esta materia. Finalmente, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha insistido en que la vivienda es «el gran reto generacional de nuestro tiempo» y que hay tres elementos que deben tenerse en cuenta para afrontarlo: «la cooperación, la capacidad de financiación y la normativa».