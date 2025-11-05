Suscríbete a
Alerta naranja por lluvia
¿En qué pueblos de Sevilla va a llover más este miércoles? Estas serán las peores horas
Turno para las testificales de periodistas que publicaron la información del caso de González Amador

Emvisesa inicia la obra de 84 viviendas en alquiler en Alcosa, con precios entre 300 y 550 euros

El residencial Algodonera cuenta con una inversión de 14 millones y un plazo de ejecución de 14 meses, por lo que estará finalizado en diciembre de 2026

Urbanismo autoriza otras 129 viviendas en el nuevo barrio de la Algodonera de Alcosa

El alcalde, la consejera de Fomento y el subdelegado del Gobierno colocan la primera piedra
Mario Daza

El gobierno de José Luis Sanz avanza en su plan de multiplicar el parque de viviendas disponibles en el conjunto de la ciudad con el objetivo de seguir aumentando la cifra de población en la capital hispalense. Este miércoles, el alcalde, acompañado a la ... consejera de Fomento de la Junta de Andalucía y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, han colocado la primera piedra de una nueva promoción en el barrio del Parque Alcosa que se denominada 'Residencial Algodonera' y que permitirá la construcción de 84 nuevos pisos de dos y tres dormitorios en régimen del alquiler, que van a salir al mercado con unos precios que oscilan entre los 300 y los 550 euros mensuales.

