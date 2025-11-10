Emvisesa convertirá el albergue que el PSOE abandonó en la Barqueta en alojamientos temporales dobles

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, convertirá el albergue del Paseo Rey Juan Carlos I, situado junto al puente de la Barqueta y próximo a la orilla del río, en ocho alojamientos temporales dobles con zonas de uso ... compartido. Se trata de una obra que pretende convertir la zona, donde se encontraba el Centro de Baja Exigencia que el PSOE planteó en 2017 para una atención inmediata al colectivo de personas sin hogar y que años después se dejó en estado de abandono, en un espacio en el que hasta 16 personas puedan alojarse y asearse cerca de la zona céntrica de la ciudad.

Esta promoción tiene una inversión de 1.005.503 euros y este mes arrancan unas obras cuyo plazo de ejecución está previsto para seis meses, por lo que estarán listas para alojar a sus primeros ocupantes antes del verano del 2026. La empresa que llevará a cabo las obras será Apimet Construcciones, en una obra bajo la dirección de Emvisesa, que construirá ocho alojamientos dobles con capacidad para 16 personas y dos módulos de zonas comunes. Serán alojamientos compuestos por cama, armarios y un baño para el descanso de colectivos que así lo necesiten, con zonas comunes para interactuar con otros residentes.

La construcción de estos alojamientos se llevará a cabo mediante la combinación de pilotes metálicos helicoidales y el sistema industrializado Light Steel Frame (LSF), que crea una cimentación profunda y eficiente para construcciones ligeras, aprovechando la rapidez de montaje del LSF y la baja afección al terreno de los pilotes helicoidales. Esta sinergia permite construir sobre terrenos de baja capacidad portante con una reducción significativa de los costes, el tiempo de construcción y la mano de obra. La estructura se monta mediante el ensamblaje de perfiles prefabricados en fábrica, lo que agiliza enormemente el proceso de construcción. Además, las cargas que transmite al terreno son mucho menores que las de construcciones tradicionales.

El emplazamiento de estos alojamientos temporales se llevará a cabo en el Paseo Rey Juan Carlos I, Parque Urbano PU SGEL 37, que necesitará de un acceso peatonal desde el Noreste, desde el puente de la Barqueta, y un acceso para el mantenimiento desde el suroeste. Además, la instalación contará con un espacio libre en su interior. La inversión de poco más de un millón de euros en este nuevo alojamiento sostenible y con poco impacto en su localización se reparten entre los 427.143 euros que asume el Ayuntamiento, 303.690 de fondos de la Junta de Andalucía y 274.400 euros aportados por los fondos europeos que reparte el Gobierno central.

Nueva vida al albergue

El gobierno municipal del PSOE se gastó más de 740.000 euros en el año 2017 en poner en marcha este Centro de Baja Exigencia que, ocho años después, se convirtió en un edificio municipal en estado de abandono. Los usuarios que allí se alojan «pernoctan hacinados, con humedades, con puertas y ventanas rotas, en dormitorios y zonas comunes impracticables», explicó en su momento el delegado de Derechos Sociales y Barrios de Atención Preferente del Ayuntamiento, José Luis García.

Sin ir más lejos, fuentes del centro aseguraron a ABC que «siempre que hay lluvias se va la luz, porque el cuadro eléctrico está en mal estado», y que cuando las lluvias son fuertes «se calan los edificios porque la construcción tiene deficiencias en el techo». Incluso una de las trabajadoras sociales sufrió una descarga eléctrica por estas filtraciones de agua.

Por su parte, el PSOE reclamó en su momento que el Gobierno municipal le achacase el estado del albergue, reprochando al PP que no hayan realizado «ninguna tarea de conservación ni mantenimiento en estas instalaciones municipales» y que, frente a ello, recurran al «bochornoso argumento de que todos estos desperfectos son culpa de un gobierno que dejó de gestionar hace 20 meses».

Así pues, esta zona situada en el borde del río verá renovada sus instalaciones para acabar con la mala imagen y los desperfectos de unas instalaciones donde los usuarios se veían obligados a comer bajo una carpa a la intemperie por falta de espacio.