Emvisesa convertirá el albergue que el PSOE abandonó en la Barqueta en alojamientos temporales dobles

La inversión será de un millón de euros en instalaciones para 16 personas con dos zonas comunes

Así dejó el PSOE de Sevilla el centro para personas sin hogar de Barqueta: humedades, comedor al aire libre y camas hacinadas

Recreación de los alojamientos que irán en el Paseo Rey Juan Carlos I ABC
Recreación de los alojamientos que irán en el Paseo Rey Juan Carlos I ABC
Jaime Parejo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, convertirá el albergue del Paseo Rey Juan Carlos I, situado junto al puente de la Barqueta y próximo a la orilla del río, en ocho alojamientos temporales dobles con zonas de uso ... compartido. Se trata de una obra que pretende convertir la zona, donde se encontraba el Centro de Baja Exigencia que el PSOE planteó en 2017 para una atención inmediata al colectivo de personas sin hogar y que años después se dejó en estado de abandono, en un espacio en el que hasta 16 personas puedan alojarse y asearse cerca de la zona céntrica de la ciudad.

