Empresarios de Utrera impulsarán el nuevo hotel que se construirá tras la demolición del Cine Alameda

El derribo ya ha comenzado y en lugar de dicho espacio se ubicará un hotel de cuatro estrellas

Aspecto que presentan hoy día Multicines Alameda por la calle y plaza que le da nombre
Aspecto que presentan hoy día Multicines Alameda por la calle y plaza que le da nombre Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El Alameda Multicines que tantas películas ha proyectado en sus salas desde el año 1976 hasta que apagara el cinematógrafo en 2019, y esto son más de 40 años de todo tipo de historias en la gran pantalla, ya es historia en Sevilla. Así ... queda patente a principios del presente mes de agosto que es cuando está teniendo lugar la demolición del inmueble ubicado en la Alameda cinco años después de que la Gerencia de Urbanismo concediese en 2020 la licencia de obras para su adecuación a un nuevo uso terciario de carácter hotelero, aunque no ha sido hasta la fecha cuando se está produciendo el derribo definitivo que dará paso a este nuevo hotel en el centro de la ciudad de Sevilla bajo el impulso de unos empresarios que tienen su origen en el municipio sevillano de Utrera.

