Empresarios de Utrera impulsarán el nuevo hotel que se construirá tras la demolición del Cine Alameda

El Alameda Multicines que tantas películas ha proyectado en sus salas desde el año 1976 hasta que apagara el cinematógrafo en 2019, y esto son más de 40 años de todo tipo de historias en la gran pantalla, ya es historia en Sevilla. Así ... queda patente a principios del presente mes de agosto que es cuando está teniendo lugar la demolición del inmueble ubicado en la Alameda cinco años después de que la Gerencia de Urbanismo concediese en 2020 la licencia de obras para su adecuación a un nuevo uso terciario de carácter hotelero, aunque no ha sido hasta la fecha cuando se está produciendo el derribo definitivo que dará paso a este nuevo hotel en el centro de la ciudad de Sevilla bajo el impulso de unos empresarios que tienen su origen en el municipio sevillano de Utrera.

En dicho lugar como se sabe se construirá un hotel de cuatro estrellas superior que llevará el nombre de Alameda Hotel, de modo que ahora sí que se despide una de las antiguas salas de cine que despertó la tristeza de muchos sevillanos que sabían que a esta pantalla también le llegaría su fundido a negro, al igual que le ha ocurrido a otros establecimientos del mismo estilo en otras tantas ciudades a nivel nacional, o como le pasó al Cine Cervantes, que reabrió tras tres años cerrado a cal y canto y lleva ahora tiempo recibiendo público en otra de las salas más clásicas de la capital andaluza. No tuvieron tanta suerte en su continuidad otros cines hispalenses de grato recuerdo para el respetable como fueron el Corona Center, el Cristina, Rialto, el Regina, el Bécquer o el Trajano.

Cabe reseñar que pese a que era explotado por Unión Cine Ciudad (UCC), el cine Alameda era propiedad de la familia Hernández, poseedora a su vez del Cine Cervantes ubicado en la misma zona, concretamente en la calle Amor de Dios, y uno de los accesos más conocidos por los amantes del séptimo arte a las salas del Alameda Multicines era a través de la calle Jesús del Gran Poder. En lo que concierne al acceso de la Alameda, en el que todavía se divisa la fachada, la idea inicial es que ésta se mantenga y no se tire. Aunque sin fecha definida de duración, está prevista la construcción junto a la Plaza de la Alameda de este nuevo hotel de alta gama que será impulsado por el grupo Grayma Inversiones 5050, con domicilio fiscal en Utrera, cuya presidencia ocupa Alberto Ayala Sousa, siendo su consejero delegado solidario Emilio Ayala Mateo, propietarios ambos de la sevillana Hermanos Ayala, una empresa de distribución especializada en productos de droguería y perfumería que también tiene constituidos a nivel societario otros nombres de futuribles alojamientos a nivel turístico en distintas zonas del mapa a nivel regional.

Acceso al extinto Cine Alameda por la calle Jesús del Gran Poder Raúl Doblado / ABC

Sin operador, de momento

Fue el pasado 4 de agosto de 2022 cuando se constituyó la empresa del hotel mediante escritura pública, quedando la misma configurada como Alameda Hotel Grayma S.L., empresa filial de Grayma Inversiones 5050. La misma inició su actividad a nivel burocrático el 6 de julio del citado año, pero todavía sigue siendo un proyecto hasta que ahora sí está viendo recorrido a su idea al ver cómo se demuele el anterior edificio a través de la empresa Hijos de Terrats pese al retraso sufrido todos estos años y las miles de preguntas sobre qué pasaría finalmente en este enclave. El proceso se encuentra aún en fase de diseño y no está confirmado cuál será el operador que explotará dicho espacio, según aclaran fuentes del proyecto a este periódico, pero ahora sí se va viendo la luz al final del túnel en ese sentido a nivel burocrático y el centro contará con un nuevo reclamo a nivel turístico.

Ya informó el Ayuntamiento de Sevilla en 2019 que por entonces encabezaba a través de su gobierno el socialista Juan Espadas que la parcela en la que se ubicaba el edificio de las antiguas salas experimentó hace cuestión de años un cambio en la calificación de Servicio de Interés Público y Social privado a Residencial Centro Histórico. Aquel cambio, que se operó mediante una modificación puntual del PGOU aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en el año 2014, devino de una Sentencia Judicial que falló a favor de los propietarios de la finca. Ellos plantearon judicialmente volver a la calificación de residencial que el anterior plan general otorgaba a esta finca, datado de 1987.