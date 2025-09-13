El Círculo de Empresarios Sevilla TechPark defiende la recalificación del Canal de la Expo

El debate de la recalificación del canal de la Expo de la Cartuja sigue dando de qué hablar, máxime cuando está previsto que en el mes de octubre tanto el PP como Vox alineen su voto en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla con ... el fin de poder otorgar al canal la clasificación de un nuevo suelo como es el terciario, a través del cual explotar gracias a esta nueva categoría hoteles, hostales, oficinas y comercios en un espacio que sigue sufriendo la degradación propia del paso del tiempo ante la inacción institucional que se retrotrae al menos a los 30 últimos años. Empresarios de Sevilla TechPark, el parque científico y tecnológico de Sevilla, han querido salir al paso con un alegato en defensa de esta recalificación del Canal de los Descubrimientos, un espacio que según recalcan voces autorizadas de dicho parque «abrirá muchas puertas» de cara a la gestión de nuevas oportunidades que puedan surgir en el futuro y atraerá inversión.

Es lo que opina Raúl Maldonado, presidente del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark, que en una entrada escrita en la página web que engloba a multitud de empresas tecnológicas se ha venido a referir al salto exponencial que supone hacer de Sevilla una marca competitiva en el mercado tecnológico más allá de lo que suponga simbólicamente este punto, hoy tan alejado de lo que un buen día significó. «Sevilla TechPark contabilizó en 2024 un total de 575 empresas, centros de investigación, formación y universitarios. Formar parte de este ecosistema, que conecta la ciencia, la investigación y la empresa es una satisfacción para cualquier empresario», subrayaba en primera instancia. «Somos actores de un espacio, de un barrio, que aporta nada más y nada menos que el 2,56% del PIB de Andalucía y más del 11% del PIB de la provincia. Desarrollamos nuestra actividad en el mayor parque tecnológico del país, generador de empleo de calidad y de riqueza», manifestaba por añadidura.

Admite no comprender el representante de este círculo empresarial las constantes críticas vertidas hacia el proyecto, principalmente de grupos ecologistas, y lanza al vuelo varias preguntas retóricas: «¿Por qué, siendo una verdadera joya y un motor de futuro sin parangón en esta ciudad, somos objeto de tantas críticas? ¿No termina el ciudadano de creerse lo que el propio talento sevillano y andaluz ha levantado en la Cartuja? Recordemos que la apuesta empresarial por la transformación de este recinto es anterior a la Expo del 92», incidía, haciendo alusión a la necesidad existente en el gremio de que prevalezca el apoyo ciudadano, el cuarto elemento que se uniría al «trinomio» que ya conforman ciencia, tecnología y empresa.

La reflexión «¿No termina el ciudadano de creerse lo que el propio talento sevillano y andaluz ha levantado en la Cartuja?» Raúl Maldonado Presidente del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark

Sostiene por otro lado Maldonado que es menester «dejar a un lado la nostalgia» y pasar a la acción, de ahí que insten al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía «a seguir trabajando para dar uso a espacios tan emblemáticos como el estadio de la Cartuja, el auditorio Rocío Jurado o el Camino de los Descubrimientos, que tiene en el Canal de la Expo su principal actuación», apuntaba, sin dejar de comentar que el canal va a ser urbanizado y que el deseo de muchos empresarios pasa por darle vida sin dejar de comprender sus entornos. «Sevilla no puede permitirse el lujo de hacer de este espacio un área únicamente de esparcimiento (habida cuenta, además, de la cercanía del Parque del Alamillo, por ejemplo, de los Jardines del Guadalquivir una vez rehabilitados o del Parque Magallanes)».

El Canal de la Expo sigue abandonado a su suerte tras 30 años de olvido institucional Raúl Doblado / ABC

«El Canal de la Expo tendrá que ser vivido, paseado»

En dicho artículo, el presidente del Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark es partidario de «adecuar espacios» para atraer «inversiones», sin dejar de que ello no repercuta demasiado en la cotidianeidad del día a día. «Estaremos vigilantes, no obstante, para que el proyecto sea compatible con la vida ciudadana. El Canal de la Expo tendrá que ser vivido, paseado. Pero, por favor, conozcamos el proyecto antes de criticarlo», abundaba Maldonado, antes de rematar con un mensaje bidireccional: «Los empresarios tendemos nuestra mano al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía para la elaboración de las condiciones que regirán la construcción de edificios de empresas y áreas terciarias, conscientes de lo anterior: Sevilla debe llegar a estar orgullosa de este espacio, nexo de unión entre el centro y la isla de la Cartuja». Y zanjaba sobre los mismos términos: «Sevilla TechPark es Sevilla y es parque tecnológico. Tiene historia, un legado espectacular de alrededor de 50 pabellones heredados de la Expo en uso. Pero, sobre todo, es futuro. Sigamos trabajando por él».