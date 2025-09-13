Suscríbete a
ABC Premium

El Círculo de Empresarios Sevilla TechPark defiende la recalificación del Canal de la Expo

Aluden ser actores de un espacio que genera riqueza y abogan por «invertir en adecuar espacios para la atracción de inversiones»

Sanz defiende la operación urbanística del Canal de la Expo para que Sevilla TechPark pueda seguir creciendo

Antiguo Canal de la Expo 92
Antiguo Canal de la Expo 92 Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El debate de la recalificación del canal de la Expo de la Cartuja sigue dando de qué hablar, máxime cuando está previsto que en el mes de octubre tanto el PP como Vox alineen su voto en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla con ... el fin de poder otorgar al canal la clasificación de un nuevo suelo como es el terciario, a través del cual explotar gracias a esta nueva categoría hoteles, hostales, oficinas y comercios en un espacio que sigue sufriendo la degradación propia del paso del tiempo ante la inacción institucional que se retrotrae al menos a los 30 últimos años. Empresarios de Sevilla TechPark, el parque científico y tecnológico de Sevilla, han querido salir al paso con un alegato en defensa de esta recalificación del Canal de los Descubrimientos, un espacio que según recalcan voces autorizadas de dicho parque «abrirá muchas puertas» de cara a la gestión de nuevas oportunidades que puedan surgir en el futuro y atraerá inversión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app