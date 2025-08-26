Empieza en Sevilla el «rodaje» del nuevo servicio de facilitadores dentro del plan de «humanización» de la Justicia

El contrato adjudicado por la Consejería de Justicia al Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla para la fase piloto del nuevo servicio público de facilitadores judiciales para personas con discapacidad intelectual que afronten procesos con la Administración de Justicia está a punto de ... comenzar a atender los primeros casos, después del curso de formación en el que han participado ya 25 trabajadores sociales.

Como explica Esteban Rondón, director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, la creación de este nuevo servicio se encuadra en el nuevo plan de la Administración regional en la materia, el Plan Justicia Andalucía, con horizonte hasta 2030. Más al detalle, esta medida figura en el eje de estrategias de «humanización» del servicio de Justicia, para hacerla más «cercana y empática con la ciudadanía, especialmente con los colectivos de personas vulnerables».

La nueva figura del facilitador judicial, así, está destinada a prestar apoyo a las personas con discapacidad que afrontan algún tipo de proceso con la Administración judicial, ya sea como testigos, investigados, víctimas o como operadores jurídicos; para que comprendan plenamente su situación y tomen sus decisiones con pleno conocimiento; contando con un lenguaje comprensible.

Se trata de profesionales con titulación en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional, con formación específica para prestar esta labor.

Para este nuevo servicio, como explica Esteban Rondón, la Consejería de Justicia ultima un decreto específico pero entretanto, ha puesto ya en marcha un «proyecto piloto» en el conjunto de Andalucía, mediante contratos de 18.000 euros en cada provincia, asignados en Sevilla al Colegio Oficial de Trabajo Social, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Almería y en el resto de provincias a la entidad Plena Inclusión Andalucía.

Entender y ser entendido

Según Esteban Rondón, se trata de «dar respuesta al derecho reconocido a entender y ser entendido», porque las personas con discapacidad pueden necesitar »un refuerzo para comprender las consecuencias« de sus decisiones cuando afrontan un proceso con la Administración de Justicia.

De ahí la creación de este nuevo servicio público gratuito, que ahora afronta su fase de «rodaje», para evaluar las necesidades concretas y «afinar» mejor el decreto autonómico en ciernes.

Angélica Gutiérrez, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, detalla por su parte que 25 profesionales de dicha institución ya han finalizado un curso de formación de la mano de Plena Inclusión Andalucía, para comenzar a prestar este servicio en su modalidad piloto cuando empiece el mes de septiembre.

En ese sentido, ha destacado que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla ostenta un papel «pionero» en este programa, al ser la única institución colegial de trabajo social de Andalucía en hacerse cargo de uno de los contratos provinciales promovidos por la Junta para la fase piloto de este nuevo servicio público.

Especialmente, ha defendido que los profesionales del ámbito del Trabajo Social están «adecuadamente formados» para las labores planteadas en esta nueva figura, dada su experiencia previa a la hora de asistir a personas de colectivos vulnerables.

Así, los órganos judiciales andaluces que conozcan asuntos que afecten a personas con discapacidad pueden solicitar la figura de un facilitador contactando con el Servicio de Justicia de la delegación territorial correspondiente, que derivará el asunto al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) de la provincia, en el caso de que la persona con discapacidad sea la víctima en el proceso, o a la entidad adjudicataria del servicio si su rol es otro; además de la demanda del servicio por parte de las propias personas con discapacidad.

Una medida que según la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla redunda en reforzar el carácter «garantista» del sistema judicial andaluz, mientras el director general Esteban Rondón insiste en el objetivo de una mayor «humanización» del servicio público de Justicia.