Empieza en Sevilla el «rodaje» del nuevo servicio de facilitadores dentro del plan de «humanización» de la Justicia

Hasta 25 profesionales de Trabajo Social de Sevilla han superado un curso específico para la fase piloto de este servicio para personas con discapacidad

Juzgados del Prado de San Sebastián
Juzgados del Prado de San Sebastián
Fernando Barroso Vargas

El contrato adjudicado por la Consejería de Justicia al Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla para la fase piloto del nuevo servicio público de facilitadores judiciales para personas con discapacidad intelectual que afronten procesos con la Administración de Justicia está a punto de ... comenzar a atender los primeros casos, después del curso de formación en el que han participado ya 25 trabajadores sociales.

