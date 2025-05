El emotivo momento delante del féretro de Mujica en el que una mujer canta una sevillana de Los Amigos de Gines: «No te vayas todavía»

El pasado 13 de mayo, el ex presidente uruguayo, José Mujica, falleció a los 89 años. Una noticia que conmocionó al país latinoaméricano y al resto del mundo. Así, distintas personalidades de todos los países mostraron sus condolencias a los familiares.

Durante más de 24 horas, repartidas entre las jornadas del miércoles y jueves, más de 40.000 personas se acercaron a dar el último adiós al presidente más 'pobre' del mundo y bandera de la izquierda latinoamericana.

Al Palacio Legislativo de Montevideo, lugar en el que se celebró el velatorio, acudieron rostros desconocidos y conocidos como el del presidente chileno, Gabriel Boric, el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el de Brasil, Lula Da Silva. Estos dos últimos, mantuvieron una conversación entre ellos al lado del féretro.

El cortejo fúnebre del expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica se detiene frente a la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) a su paso por el centro de Montevideo afp

Entre los rostros desconocidos, encontramos el de una mujer que protagonizó uno de los momentos más emotivos del velatorio durante la jornada del jueves.

Con un bastón en las manos y un pañuelo de la bandera del Frente Amplío atado al cuello, se posicionó frente al féretro en el que yacía el presidente y comenzó a cantar la sevillana 'Adiós' del grupo sevillano 'Amigos de Gines'.

◼️ En la segunda jornada del velatorio de José Mujica en el Salón de los Pasos Perdidos, una mujer se paró delante del féretro del expresidente y entonó a capela parte de la canción “El Adiós”, del grupo español Amigos de Gines. pic.twitter.com/M0TXAWw9Ng — Telemundo (@TelemundoUY) May 15, 2025

A capela y delante de todos, le dedicó una de las partes más conocidas de la sevillana: «Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va y va dejando una huella, que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós».

Al finalizar, se santiguó y dejó que el resto de personas presentes se despidiesen del presidente.

Otros momentos emotivos

La jornada estuvo marcada por actos de cariño hacia el presidente, desde canciones hasta lecturas, pasando por recuerdos vividos junto a él.

En la plaza del palacio legislativo, los presentes junto a los músicos uruguayos Eduardo Larbanois y Mario Carrero, entonaron la canción 'A Don José'.

El expresidente de Uruguay José Mujica abc

Una vez cerradas las puertas, el ex guerrillero, escritor y dramaturgo Mauricio Rosencof, recordó el día en el que Mujica visitó el calabozo en que estuvieron presos. Así como, le dedico una lectura que dejó una frase para el recuerdo: «tan solo una palabra escribiría: compañero»