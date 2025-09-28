Emasesa inicia obras en la calle Doctor Palomares García de Sevilla Este con afecciones al tráfico Los trabajos se prolongarán durante ocho semanas para trabajos como la sustitución de 370 metros de tubería

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará este lunes, día 29 de septiembre, las obras de mejora de la red de abastecimiento en la calle Doctor Palomares García en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Los trabajos de conservación se prolongarán durante ocho semanas, con un presupuesto estimado de 104.390,11 euros, IVA incluido.

La intervención que afectará a diversos elementos de la red, incluyendo la sustitución de 370 metros de tubería, la instalación de 3 válvulas, la adecuación de 48 acometidas domiciliarias y la incorporación de dos nuevas tomas de agua potable, según explica el Ayuntamiento en una nota, señalando que se prevén afecciones tanto al tráfico rodado como peatonal en la zona de actuación.

En este sentido, el consejero de Emasesa y concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que «estas actuaciones permitirán una mejora significativa en la eficiencia y sostenibilidad del suministro de los vecinos de Sevilla Este«.

El Ayuntamiento ha subrayado además un balance de sus actuaciones en marcha en distintos puntos de la ciudad, entre las cuales señala las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

