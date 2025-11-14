Elevan a naranja el aviso por lluvias este sábado en Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado esta tarde el aviso por lluvias en Sevilla a nivel naranja. Se estiman que en la zona de la campiña sevillana podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, en unas ... precipitaciones que serían más intensas a partir de las 14 horas.

De igual manera, hay aviso amarillo por el agua acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y por tormentas. Los servicios municipales de la ciudad de Sevilla están activados en prevención y están cerrados los parques, instalaciones deportivas exteriores de los centros municipales y el cementerio de San Fernando.

Se espera un fin de semana completamente pasado por agua. Ya este viernes la lluvia ha sido gran protagonistas con fuertes aguaceros que iban y venían en la capital hispalense; sin embargo, las últimas actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología reflejan que estas lluvias no remitirán en la jornada del sábado.

La borrasca Claudia ha entrado por el oeste peninsular y está dejando lluvias en Sevilla desde el jueves, complicando la circulación este viernes por los fuertes aguaceros que cayeron sobre la ciudad justo en la franja de más tráfico, la que va desde las 14 a las 16 horas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan este sábado 20 grados de temperatura máxima y 14 de mínimas. Unas mínimas que caerán drásticamente la próxima semana con registros de 5 y seis grados, más propios de la época del año.