Elevan a naranja el aviso por lluvias este sábado en Sevilla

Podrían acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora

Las lluvias volverán a ser protagonistas en Sevilla este sábado
Las lluvias volverán a ser protagonistas en Sevilla este sábado Juan Flores
Jaime Parejo

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado esta tarde el aviso por lluvias en Sevilla a nivel naranja. Se estiman que en la zona de la campiña sevillana podrían acumularse 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, en unas ... precipitaciones que serían más intensas a partir de las 14 horas.

