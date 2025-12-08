El Ejército homenajea a la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería

El edificio de la Capitanía General de Sevilla, cuartel general de la Fuerza Terrestre, ha acogido este lunes un acto militar presidido por el general de división Alberto García Romera, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, en honor de la Inmaculada Concepción, ... patrona de la Especialidad Fundamental de Infantería del Cuerpo General del Ejército de Tierra, del Cuerpo Jurídico Militar y de los Capellanes Castrenses.

La Inmaculada Concepción fue declarada oficialmente patrona de la Infantería Española en el año 1892, aunque oficiosamente desde 1585 era venerada y considerada como tal por las unidades de dicha Arma.

Como es tradicional en esta fecha, la Infantería Española celebra la festividad de su patrona. Con este motivo ha tenido lugar un acto militar al que han asistido autoridades civiles y militares de Sevilla, así como personal que celebra el patronazgo de la Inmaculada.

El acto dio comienzo con la llegada de la autoridad, momento en que le fueron rendidos los honores reglamentarios. A continuación, se dio lectura a la efeméride del 8 de diciembre de 1585 y del Real Decreto que nombra Patrona de la Infantería Española a la Inmaculada Concepción.

Posteriormente y tras la alocución pronunciada por el general García Romera, se homenajeó al personal de este cuartel general, que durante el año ha pasado a la situación de reserva, finalmente se rindió homenaje a los que dieron su vida por España y el acto concluyó cantando el Himno de Infantería.