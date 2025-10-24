Economía exprés

Simplificar trámites, eliminar burocracia, impedir dilaciones caprichosas y aplicar las nuevas herramientas digitales para la gestión de expedientes son obligaciones de una administración eficaz y moderna. Hay empresarios que han tenido que esperar años hasta ver desbloquear una licencia que, como ha demostrado Sevilla, se ... puede gestionar en poco más de una semana. Con el aval de los profesionales y a salvo de funcionarios ególatras atrincherados. Este logro alcanzado por la gerencia de Urbanismo, gracias a la nueva legislación sobre suelo de la Junta de Andalucía, supone un paso histórico. La seguridad jurídica y económica que da este avance es el mejor reclamo para que los inversores confíen en la ciudad. Como verán, el despegue económico andaluz no es un milagro.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión