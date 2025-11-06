Suscríbete a
Junts registra enmiendas a la totalidad a todas las leyes de Sánchez para bloquear la legislatura

Dos de cada tres euros de las ayudas a la vivienda que Sánchez niega a Sevilla se van a Barcelona

Salvo la Comunidad de Madrid, el resto de las administraciones que recibirán estos más de 42 millones de euros están gobernadas por el PSOE

El Gobierno vuelve a dejar fuera a la ciudad de Sevilla de las ayudas a la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una reciente visita a Sevilla EFE
Mario Daza

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes un paquete de ayudas destinadas a la construcción y rehabilitación de viviendas en el territorio nacional. El Real Decreto por el que se regula la concesión directa de estas subvenciones cuenta con un montante de 42, ... 51 millones que a partir de ahora se distribuirán a varias administraciones, entre las que no está por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, lo que más llama la atención en el reparto definitivo del presupuesto es que dos de cada tres euros movilizados van a ir a parar directamente a Barcelona, tanto a la ciudad como a los municipios de su provincia. O lo que es lo mismo, algo más del 60% de toda la inversión.

