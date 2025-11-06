Dos de cada tres euros de las ayudas a la vivienda que Sánchez niega a Sevilla se van a Barcelona

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes un paquete de ayudas destinadas a la construcción y rehabilitación de viviendas en el territorio nacional. El Real Decreto por el que se regula la concesión directa de estas subvenciones cuenta con un montante de 42, ... 51 millones que a partir de ahora se distribuirán a varias administraciones, entre las que no está por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, lo que más llama la atención en el reparto definitivo del presupuesto es que dos de cada tres euros movilizados van a ir a parar directamente a Barcelona, tanto a la ciudad como a los municipios de su provincia. O lo que es lo mismo, algo más del 60% de toda la inversión.

En concreto, y según la propuesta elaborada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a la que ha dado luz verde el Gobierno de Pedro Sánchez, el área metropolitana de Barcelona se llevará 5.399.120,00 euros, que tendrán que ir dirigidos a la promoción de viviendas de alquiler asequible o social. Exactamente para el mismo fin, el Ayuntamiento de Barcelona contará con un aporte estatal de 15.777.360,00 euros. Es decir, prácticamente un tercio del presupuesto completo de estas subvenciones. Finalmente, la Diputación de Barcelona se queda con 5.399.120,00 euros, con objeto de llevar a cabo la promoción de viviendas con destino al alquiler asequible o social, «dada la necesidad de fortalecer el parque de vivienda existente en la zona objeto de intervención, que debe atenderse de manera urgente», señala la resolución.

Solo dos administraciones no gobernadas por el PSOE reciben parte de esta ayuda. Una de ellas es la Comunidad de Madrid. En concreto, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez le concede 8.375.000,00 euros, en el marco de las medidas de impulso de los realojos de la Cañada Real. Por su parte, a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) se le otorga un importe de 3.560.630,00 euros para adendar el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad de Ceuta el 21 de diciembre de 2018. Su objeto es la promoción de unas 90 viviendas en Loma Colmenar, que serán calificadas como protegidas para alquiler por razones de interés público, social y económico y que están ligadas a la necesidad de fortalecer el parque de vivienda asequible existente en la zona objeto de intervención.

Finalmente, el montante restante de los 42,51 millones de euros llegará a Andalucía, concretamente a la Diputación de Sevilla. La institución que gobierna el socialista Javier Fernández, alcalde también de La Rinconada, contará con una partida de cuatro millones de euros para viviendas de alquiler asequible o social. Se trata de la misma cantidad que recibió el Ayuntamiento de Sevilla en los años 2021, 2022 y 2023, y que dejó de percibir tras la llegada del popular José Luis Sanz a la Alcaldía.