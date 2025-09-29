Dos investigadores de la US son reconocidos con el Premio Nacional de Investigación 2025 El Ministerio reconoce la contribución científica de Andrés Aguilera y Jesús Campos por sus trabajo en la Biología Molecular y la química organometálica cooperativa

Dos investigadores de la Universidad de Sevilla han sido reconocidos con el Premio Nacional de Investigación 2025 que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se trata del profesor Andrés Aguilera López, catedrático del Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, y Jesús Campos Manzano, del Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla, centro mixto en el que participa la US.

Andrés Aguilera ha sido reconocido en la modalidad Ramón y Cajal en Biología; mientras que Jesús Campos lo ha obtenido en la Modalidad María Teresa Toral, en Ciencia y Tecnología Químicas de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes.

Según ha destacado el Ministerio, Andrés Aguilera recibe el Premio por su contribución científica, que ha supuesto aportaciones de altísimo nivel en Biología Molecular, con avances singulares y originales en la comprensión de la integridad del genoma, que han tenido un impacto directo en la ciencia y la sociedad, incluyendo la puesta en marcha de plataformas tecnológicas e institutos de investigación.

Por otra parte, el reconocimiento a Jesús Campos Manzano llega por su enfoque innovador en química organometálica cooperativa, así como por el desarrollo de nuevas estrategias para la funcionalización de moléculas poco reactivas mediante mecanismos no convencionales.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido la encargada de anunciar el nombre de las personas galardonadas con los Premios Nacionales de Investigación y los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes 2025. Estos reconocimientos tienen una dotación económica de 30.000 euros, y distinguen a aquellos investigadores de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación.