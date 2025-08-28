Un varón apuñala en una pierna a un policía jubilado en un autobús de Tussam
Ha sido detenido tras agredir al exagente cuando el mismo intentaba reducirle por el altercado que protagonizaba
Un varón ha apuñalado este jueves en una pierna a un policía nacional jubilado en el interior de un autobús de la empresa municipal de transporte urbano de Sevilla, Tussam.
Según han informado fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y de Tussam, los hechos habrían acontecido sobre las 9.15 horas de la mañana de este jueves dentro de un autobús de la línea 14 de Tussam que circulaba por la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril.
Un varón habría subido a dicho vehículo, comenzando a gritar a los pasajeros que estaba bajo medicación, gritando hasta desencadenar la alarma entre los viajeros del vehículo.
Entonces, uno de los viajeros, un policía nacional ya jubilado, habría actuado para reducir a este hombre, que a su vez habría empuñado una navaja con la que habría herido en una pierna al agente retirado.
Gracias a la actuación del expolicía y a la movilización de otro viajero, finalmente habría sido posible reducir al individuo, mientras el conductor del autobús alertaba vía llamada telefónica a la Policía, que habría desplazado a sus unidades, arrestando al autor de la agresión.
Como consecuencia del altercado, los facultativos sanitarios han atendido a dos personas que han necesitado asistencia, dos varones de 58 y 69 años de edad.
