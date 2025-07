Estos serán los dos días festivos locales en Sevilla durante el año 2026

El Ayuntamiento de Sevilla celebrará este jueves el último Pleno ordinario del curso 2024-2025 y el gobierno de José Luis Sanz quiere aprovechar su organización para dejar resuelto en el mismo el calendario de festivos de la ciudad para el próximo ... curso. La propuesta que ha elaborado la Delegación de Fiestas Mayores, y cuyo expediente se incorpora en el orden del día de la sesión, no establece novedades con respecto al documento que se refrendó el pasado año y mantiene, por tanto, las mismas dos jornadas no laborables que en el ejercicio anterior: el miércoles de Feria y el Corpus Christi.

El documento firmado por el delegado de Fiestas Mayores del Consistorio hispalense, Manuel Alés, apuesta por replicar el mismo modelo de 2025. De este modo, y si la propuesta obtiene el visto bueno de alguno de los grupos municipales de la oposición, necesario para que prospere en el Pleno, los sevillanos disfrutarán como festivo en 2026 el día 22 de abril, miércoles de Feria, así como el jueves 4 de junio, jornada en la que se celebra la procesión del Corpus Christi en la ciudad. Se trata, además, de la misma apuesta que ya ponía en marcha el gobierno del PSOE en el anterior mandato.

El planteamiento del ejecutivo municipal cierra la puerta un año más a que el día de San Fernando vuelva a ser festivo en la ciudad. Era esta una de las propuestas que planteó el grupo municipal de Vox como condición para que se aprobara el cambio de modelo de Feria que propuso el alcalde José Luis Sanz y que fue refrendado por la consulta ciudadana que celebró en mayo de 2024. Los de Abascal respaldaron la vuelta al formato tradicional de la fiesta (de lunes a domingo) con el requisito de que el 30 de mayo recuperara su estatus de no laborable, pero finalmente no se ha estimado la propuesta. Recientemente, y con la aprobación de su carácter como Fiesta Mayor de Sevilla, también se incorporó entre las medidas que se estudiara que esa jornada volviera a ser festiva, aunque no lo será en este 2026.

El festivo de la Feria

Además, cuando el alcalde planteó la vuelta al formato tradicional de la Feria de Sevilla expuso como una de sus propuestas que el día siguiente a la noche del alumbrado ostentara la condición de festivo, de modo que los sevillanos pudieran disfrutar de la cena del pescaíto sin las apreturas del tiempo y sin tener que madrugar en la jornada siguiente para acudir a sus puestos de trabajo. El año pasado, finalmente, no se estimó esta opción y, vista la propuesta que se elevará al Pleno de este jueves, parece que el gobierno de José Luis Sanz ha descartado definitivamente esta iniciativa.