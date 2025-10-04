Dos candidatos a rector de la US cumplirán 70 años antes de completar su mandato, lo que les obligaría a volver a convocar elecciones

La campana electoral para las elecciones a rector en la Universidad de Sevilla no ha comenzado aún. Lo hará la próxima semana y será a partir del día 8 cuando los siete candidatos empezarán oficialmente a presentar su programa.

A la espera de que ... llegue ese momento la precampaña comienza a calentarse entre la comunidad universitaria. Y uno de los asuntos que está dando que hablar es la edad de los candidatos. Y es que dos de los siete aspirantes a ocupar el sillón que dejará vacante en la calle San Fernando Miguel Ángel Castro superarán la edad de jubilarse antes de que acabe el mandato como rector.

Los nuevos estatutos de la Universidad de Sevilla, reformados recientemente, no solo incluyeron la obligatoriedad de que los rectores se elijan por sufragio universal ponderado. También, tal y como le obliga la LOSU, cambiaron la duración de los mandatos. Si hasta ahora eran por cuatro años y con opciones de volver a presentarse, ahora hay un único mandato de seis años de duración.

Y eso podría afectar a dos de los siete aspirantes que cumplirán los 70 años antes de que se cumplan los seis años de mandato. Es el caso del decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, y del ex vicerrector de Transferencia, Manuel Felipe Rosa. Ambos llegarán a los 70 antes del final de mandato (si acaban ganando las elecciones). Tanto Rosa como Gutiérrez tienen 66 años, esto supone que ambos, no solo son los más veteranos entre el resto de aspirantes sino que les llegará la edad de jubilación, fijada actualmente en 70 años antes de terminar el mandato.

¿Qué pasará en el caso de que uno de los dos sea elegido rector en las próximas elecciones?

La nueva normativa de la Universidad de Sevilla establece que en el caso de que el rector llegue a esa edad decae en su cargo. Le sucede un vicerrector (uno de los vicerrectores) y éste debe convocar de nuevo elecciones inmediatamente.

Preguntado por el tema, por ejemplo Rosa cree que la edad de jubilación se va a ampliar a los 72 años ya que en estos años se jubilará la generación del «baby boom». Es algo que también se comenta desde la candidatura de Gutiérrez que espera que los docentes universitarios puedan seguir su vida laboral hasta los 72, donde además consideran que cuatro años, el período que históricamente ha durado el mandato del Rector, es el tiempo que necesitan para implantar y consolidar en la US el cambio que tanto él como su equipo proponen. «La auténtica anomalía es que el rector haya acumulado 10 años de mandato», señalan.

En ese caso ese cambio (la subida de la edad de la jubilación a los 72) sería una cuestión que correspondería al Gobierno de Sánchez y en el que está la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que Gutiérrez está ligado por su trayectoria profesional. El decano de Odontología y aspirante a rector ocupó varios cargos con María Jesús Montero cuando esta era consejera de Salud de la Junta de Andalucía.

El tema de la edad ha sido comentado por otros candidatos. Ángeles Gallego, aspirante y ex directora del Centro de Formación Permanente de la US, asegura que muchos tienen ganas «de saber cómo van a cumplir un programa para seis años los candidatos que, por lo que dicen, no pueden llegar ni a la mitad del mandato. Alguna explicación habrá seguro».

Gallego tiene 54 años, mientras que el ex decano de Derecho y Catedrático de Romano, Alfonso Castro suma 55; por su parte, la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno también tiene 55 años; la ex vicerrectora de Proyección Internacional, Carmen Vargas, suma 60 y Ana López, 63.

Se trata por tanto de un asunto que está siendo una de las comidillas en la comunidad universitaria en esta precampaña. Una vez arranque la campaña, todas las candidaturas pondrán toda la carne en el asador, y eso puede derivar en roces que vayan más allá de este asunto de la edad de los candidatos.