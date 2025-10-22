Qué fue de Chepito Bismarck, el nicaragüense desaparecido en Sevilla tras un cumpleaños

Casi dos años y medio han transcurrido ya desde la desaparición de José Bismarck Jarquin Martínez, un varón de entonces 38 años de edad, nacionalidad nicaragüense y residente en la localidad de El Viso del Alcor, donde trabajaba como peón agrícola. Nada ha trascendido ... de su posible paradero y sigue pendiente el esclarecimiento de las incógnitas relativas a su caso, que sigue abierto.

La denuncia relativa a su desaparición, interpuesta ante la Policía Nacional unas 24 horas después de que se le perdiese la pista, fue formulada por una mujer amiga suya y también de nacionalidad nicaragüense . Se conocían desde unos seis meses atrás, según figura en esa denuncia, que relata los últimos pasos conocidos de este hombre.

Al detalle, esta mujer trasladaba en esta denuncia que la noche del 20 de mayo de 2023 estaba en el bar Mezcla Latina, en plena barriada de la Macarena, en las inmediaciones del hospital homónimo, junto a su amigo José Bismarck Jarquin Martínez, alias «Chepito», y otro varón que resultaba ser el compañero de trabajo y de vivienda de este en El Viso del Alcor, donde ambos cuidaban ganado.

José Bismarck abandonó el local, donde se celebraba un cumpleaños, ya sobre las 23.30 horas y en «alto estado de embriaguez», según la denuncia de su amiga, según la cual fue entonces la última vez que le vio, pues esa noche ya no regresó a su domicilio de El Viso del Alcor ni por la mañana se incorporó a su puesto de trabajo. Así lo constató su compañero de vivienda y de empleo en la citada finca agroganadera.

La amiga del desaparecido exponía además en su denuncia, que algunos conocidos manifestaban que tras haber abandonado el bar Mezcla Latina, José Bismarck habría sido visto ya durante la madrugada en el bar La Morena de la calle Doctor Leal Castaño, también en la Macarena y además no lejos del establecimiento en el que había celebrado el citado cumpleaños junto a su amiga y su compañero de trabajo. Pero en este caso, en aquel bar estaba completamente solo, según figura en la denuncia merced a testimonios de terceras personas.

La denunciante de la desaparición alertaba además de que las horas posteriores a perder la pista de José Bismarck, las llamadas realizadas a su teléfono móvil tenían como resultado tonos de llamada que se agotaban al no obtener respuesta, o la locución correspondiente a la situación del terminal como apagado.

Su amiga y su compañero de trabajo incluso visitaron algún tanatorio y centros médicos preguntando por José Bismarck, sin conseguir averiguar nada de su paradero.

Ahora, cerca de cumplirse dos años y medio desde aquellos días, la situación seguiría a grandes rasgos igual, según asegurado el abogado José Antonio Sires, quien representa a la familia de José Bismarck, que cuenta con una hermana en España, llamada Alba.

El letrado que representa a la familia del desaparecido señala al respecto que tanto tiempo después, el paradero de José Bismarck sigue «siendo un misterio». No pocas veces, este letrado ha mencionado antes el posible planteamiento de la familia respecto a que se trata de una desaparición «forzada».

«Hemos denunciado en varias ocasiones la falta de avances en la investigación. Hemos solicitado diversas diligencias, como la geolocalización del teléfono móvil de la víctima y la declaración de testigos clave, pero el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha denegado estas peticiones, argumentando que la Policía Nacional continúa realizando diligencias de investigación», explica el letrado.

El pasado 10 de septiembre de 2024, hace ya más de un año, la Audiencia de Sevilla emitía un auto confirmando la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla de denegar nuevas diligencias judiciales sobre la desaparición. Eran diligencias solicitadas precisamente por la familia, para reavivar las actuaciones, dada la falta de resultados.

En su auto, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia coincide con el juzgado en que «si existe alguna persona, sean los testigos propuestos o cualquier otra, que pudiera arrojar luz acerca de la desaparición, o facilitar algún dato que resulte de interés en la investigación, será la Policía quien deba valorarlo», argumentando que «en el propio auto recurrido acordó la instructora requerir a los investigadores para que informaran sobre el estado de la investigación».

«Consta en el proceso, en respuesta a tal requerimiento, oficio del Grupo de Homicidios de Policía Judicial en el que se informa que no se han dejado de realizar gestiones para la localización de Jarquín Martínez, que se comprueba toda la información que se va recibiendo sobre su posible paradero y que se ha ampliado el círculo de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera viajado a otra parte del país», indicaba la Audiencia en su auto.

Frente a ello, el abogado de la familia traslada «la frustración por la falta de respuestas y avances en el caso», señalando aspectos relevantes del mismo, como el testimonio de un varón que afirmó que la madrugada de los hechos «se separó momentáneamente de José Bismarck y, al regresar, ya no lo encontró» en el bar donde estaba con él.

Otro «dato relevante es que el teléfono móvil de José Bismarck fue encontrado cerca del Hospital Macarena y aunque inicialmente estuvo encendido y se registraron conexiones a las redes sociales, posteriormente se apagó». «La desaparición de José Bismarck Jarquín Martínez sigue siendo un misterio y por ello, se hace necesario una investigación más exhaustiva y respuestas claras sobre su paradero», asegura el abogado José Antonio Sires.

En el auto de la Sección Primera de la Audiencia de fecha 10 de septiembre del año pasado, figura en cualquier caso que «la Policía Judicial ha realizado y continúa realizando numerosas diligencias de investigación para averiguar su suerte o paradero». Sigue pendiente, así, esclarecer qué sucedió aquella noche, después de que José Bismarck, «Chepito» como era conocido, dejase el último de los bares que visitó en la Macarena.