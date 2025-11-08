Suscríbete a
Dolor por las ausencias en el inicio de curso pastoral del Camino Neocatecumenal

Presente en treinta parroquias de la archidiócesis, ha despedido en septiembre a tres de sus iniciadores hace más de medio siglo

La convivencia de catequistas de Andalucía y Canarias culminó con el concierto de dos obras de Kiko Argüello en la Mezquita de Córdoba

El calendario del Camino tiene marcado en rojo el 23 de noviembre para el anuncio de Adviento a todas las comunidades

Convivencia de inicio de curso de los Catequistas del Camino Neocatecumenal de Sevilla ABC
Javier Rubio

Las comunidades del Camino Neocatecumenal iniciaron este curso pastoral teniendo muy presentes a tres catequistas de los primeros tiempos del itinerario catequético en Sevilla, fallecidos en un lapso de tiempo muy corto a finales del verano. Se trata de Lucía Payo de Anta, Federico ... Bernal Puentes y Javier Vidal del Cerro, todos con trayectorias de más de medio siglo como catequistas del Camino.

