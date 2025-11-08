Dolor por las ausencias en el inicio de curso pastoral del Camino Neocatecumenal

Las comunidades del Camino Neocatecumenal iniciaron este curso pastoral teniendo muy presentes a tres catequistas de los primeros tiempos del itinerario catequético en Sevilla, fallecidos en un lapso de tiempo muy corto a finales del verano. Se trata de Lucía Payo de Anta, Federico ... Bernal Puentes y Javier Vidal del Cerro, todos con trayectorias de más de medio siglo como catequistas del Camino.

En la archidiócesis de Sevilla, el itinerario fundado en los años 60 por Kiko Argüello y Carmen Hernández está presente en treinta parroquias donde tienen implantación unas 150 comunidades en las que se integran unas 3.500 personas. Recientemente, en octubre, han tenido lugar las convivencias de inicio de curso regional y provincial en la que los catequistas renuevan su celo misionero para contagiar a las comunidades de las que son responsables.

En Sevilla hay más de trescientos de estos catequistas, pero el recuerdo de los pioneros fallecidos en septiembre ha teñido de luto esas convocatorias, centradas en Romanos 5, 1-21, que subraya que la esperanza no defrauda, lema del jubileo de 2025. Más de trescientas personas se reunieron de jueves a domingo en un hotel de Benacazón para abrir así la evangelización del curso pastoral en las parroquias donde se dará el primer anuncio y en los seminarios Redemptoris Mater del Camino.

Pero las ausencias han marcado la cita. Lucía Coínta Payo de Anta, natural de la localidad zamorana de Cerecinos de Campos, fue de las pioneras en la parroquia de la Concepción Inmaculada, cuando el párroco José Cabrera Gálvez abrió este catecumenado de adultos. Maestra de educación especial y luego profesora de Historia del Arte, ha sido más de cincuenta años catequista de las comunidades neocatecumenales.

Una historia muy parecida a la de Federico Bernal Puentes, que con su mujer Herminia, ha desempeñado la labor de catequista más de cincuenta años desde que entró en el Camino en 1972 en la parroquia de la Sagrada Familia, donde el sacerdote Manuel Camacho reclamó la iniciación cristiana de adultos. Agente comercial nacido en Tarifa en 1944, pertenecía a la primera comunidad de esa parroquia.

Por último, también por las mismas fechas de septiembre, falleció Javier Vidal del Cerro, natural de Tortosa (Tarragona), uno de los primeros catequistas de la parroquia de San Gonzalo, a la que llegó el itinerario reclamado por el sacerdote Antonio Valdivieso CM (padres paúles). Casado con Carmeli España, el matrimonio fue catequista itinerante en la diócesis de Cádiz donde fueron iniciadores a finales de los años 70. La familia de uno de sus seis hijos es misionero 'ad gentes' en Luxemburgo y un nieto estudia en el seminario en Bélgica.

La historia del Camino Neocatecumenal en Sevilla está ligada a la memoria del sacerdote Jesús Blázquez, el primer presbítero itinerante del itinerario, quien fue iniciador en Andalucía y murió en Huelva víctima del Covid. En Sevilla, las primeras catequesis de adultos datan del curso pastoral 1972/73. Pero para llegar a la realidad actual, muchos catequistas han entregado su tiempo y su dedicación personal.

Concierto en la Mezquita de Córdoba

A ellos se dirigió la convivencia regional celebrada del 16 al 19 de octubre pasados, que terminó con un concierto en la Mezquita Catedral de Córdoba a cargo de la orquesta y el coro del Camino interpretando dos obras de Kiko Argüello: 'El sufrimiento de los inocentes' y 'El Mesías'. Asistieron más de 3.500 personas, encabezadas por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, y su emérito, Demetrio Fernández, además del propio fundador del Camino y su equipo internacional con Mario Pezzi y Ascensión Romero al frente.

A la semana siguiente tuvo lugar el encuentro de catequistas de la archidiócesis de Sevilla. La próxima cita importante de las comunidades neocatecumenales será el 23 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, en que se dará el anuncio de Adviento.

En la actualidad, se está dando catequesis de adultos entre octubre y diciembre en las parroquias de Sagrada Familia, San Gil, San Roque, Concepción Inmaculada, San Gonzalo, Los Remedios y Corpus Christi de la capital además de Santa María la Blanca de Los Palacios, San Juan Bautista de Las Cabezas, Santiago de Alcalá de Guadaira, Nuestra Señora de las Virtudes de Puebla de Cazalla, Santa María la Blanca de La Campana, Nuestra Señora de la Victoria de Osuna y el Ave María de Dos Hermanas.

En enero del año entrante está previsto iniciar catequesis de primer anuncio en Concepción Inmaculada, Virgen de Belén de Gines, Consolación de Umbrete, el Carmen de Écija, la Oliva de Lebrija y San Fernando de Villanueva del Río y Minas.