El doctor Carlos A. Infantes Alcón recibe el Premio Alfonso X el Sabio por su trayectoria en cardiología

Los otros galardonados de esta edición han sido el Archivo General de Indias y la Asociación ELA de Andalucía

El cardiólogo Carlos Infantes, nuevo presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

Entrega de los Premios Alfonso X el Sabio 2025 que ha reconocido, entre a otros, a Carlos A. Infantes Alcón
Entrega de los Premios Alfonso X el Sabio 2025 que ha reconocido, entre a otros, a Carlos A. Infantes Alcón

El doctor Carlos A. Infantes Alcón, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE), ha recibido este jueves en el Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla el Premio Alfonso X el Sabio 2025, en reconocimiento a ... su destacada trayectoria profesional en cardiología.

