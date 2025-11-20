El doctor Carlos A. Infantes Alcón recibe el Premio Alfonso X el Sabio por su trayectoria en cardiología

El doctor Carlos A. Infantes Alcón, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE), ha recibido este jueves en el Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla el Premio Alfonso X el Sabio 2025, en reconocimiento a ... su destacada trayectoria profesional en cardiología.

Este galardón no sólo reconoce la labor profesional del doctor Infantes Alcón, sino también su contribución al desarrollo y difusión de la cardiología, su compromiso con la formación y la investigación, y su implicación en iniciativas sociales y culturales. Esta distinción -que se celebra en el XXIV acto conmemorativo del nacimiento de Alfonso X el Sabio- pone en valor su compromiso con la medicina y la sociedad sevillana.

Además del doctor Carlos A. Infantes Alcón, han sido distinguidos otros galardonados con los Premios Alfonso X el Sabio 2025: el Archivo General de Indias de Sevilla, en reconocimiento a la difusión de su patrimonio documental y su acercamiento de la institución a la sociedad sevillana; y la Asociación ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), por su destacada labor social y asistencial.

Durante su intervención, el galardonado ha dicho que «al recibir esta distinción del Cabildo de Alfonso X el Sabio, no solo siento un profundo honor, sino también una sincera emoción. Este acto es, ante todo, un privilegio que conmueve y que inmediatamente me impulsa a una reflexión necesaria». Asimismo, el doctor Infantes Alcón ha destacado que el jurado haya «tenido la deferencia de honrar mis méritos a título personal» y ha añadido que «acepto, no obstante, este galardón como un estímulo y una responsabilidad: la de perseverar en la senda de la entrega profesional y humanista que ha orientado mi vida, y que honra mi trayectoria como cirujano cardiovascular».

Carlos A. Infantes Alcón ha subrayado a los otros dos galardonados en esta edición. «El honor se acrecienta al compartir este estrado con instituciones que encarnan la esencia del conocimiento, de la historia y de la acción social. Hoy celebramos la convergencia del saber y del compromiso. Por un lado, el ilustre Archivo General de Indias, creado por el rey Carlos III en 1789, faro de la memoria hispánica y Patrimonio de la Humanidad desde 1987, que atrae a estudiosos de todo el mundo y custodia el testimonio vivo de nuestra historia común».

Igualmente, el cardiólogo ha citado a la Asociación ELA-Andalucía, «que desde hace dos décadas libra, con altruismo ejemplar, una batalla cotidiana contra una de las enfermedades más terribles que puede conocer el ser humano: la esclerosis lateral amiotrófica. Su labor social y asistencial, brindando apoyo psicológico y emocional a pacientes y familias, nos recuerda una verdad que debería guiar siempre nuestra práctica médica».

También el galardonado ha tenido palabras para la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, fundada en 1693, «la más antigua de España y Europa, que desde hace más de tres siglos, bajo el alto patronazgo de la Corona, vela por el análisis, el debate y la difusión del conocimiento en todo aquello que afecta a la salud y a la dignidad del ser humano».

«Mi trayectoria personal -ha continuado el doctor- me ha permitido asistir a una de las épocas más apasionantes y, a la vez, más convulsas de la historia de la medicina. Recuerdo mis años de formación en la Universidad de Stanford, en California, donde realicé mi tesis doctoral sobre trasplantes de válvulas cardíacas. Fui testigo directo del nacimiento de especialidades quirúrgicas que, apenas ayer, parecían sueños imposibles».

Igualmente ha señalado Infantes Alcón que «durante algún tiempo llegué a pensar en el ocaso de la cirugía cardiovascular. Pero comprendí, con los años, que la cirugía no desaparece: se transforma. Cambian las manos, las técnicas, los instrumentos… pero no la esencia. 'La innovación no es una opción, es una necesidad', y nadie mejor que un cirujano puede acreditar la bondad de la tecnología. Sin embargo, esa misma experiencia me ha enseñado que el progreso técnico, cuando no se somete al juicio del pensamiento crítico, puede volverse contra su propósito original. He visto cómo la medicina se tecnifica —y, en parte, se deshumaniza—».

Por otra parte, Carlos A. Infantes Alcón ha destacado que el «gran éxito de la medicina moderna —haber prolongado la vida— es también uno de sus mayores desafíos. Debemos preguntarnos con honestidad: ¿hemos aprendido a vivir mejor? No basta con alargar los años; es preciso dotarlos de calidad, de lucidez, de independencia».

Igualmente, el premiado ha comentado que «la verdadera victoria de la medicina no es vencer a la muerte, sino reconciliar al ser humano con su propia fragilidad. La inteligencia artificial y la superespecialización son herramientas poderosas, pero ninguna máquina podrá imitar nunca la intuición, la compasión o la conciencia de un médico que mira a los ojos de su paciente. La medicina, como la vida misma, solo se entiende en clave de humanidad».

Infantes Alcón ha dejado también una advertencia «nacida de la experiencia y del afecto por mi profesión: el éxito sin alma es un fracaso. La medicina del futuro debe seguir siendo una ciencia al servicio del hombre, no una técnica que lo sustituya».

Por último, el doctor ha reiterado de nuevo su gratitud por esta distinción, «que me vincula al espíritu de Alfonso X el Sabio: ese ideal de saber al servicio del bien común. Mantengo mi disposición incondicional, anclada en la vocación y el humanismo que la Academia promueve, para seguir contribuyendo —con reflexión, conocimiento y compromiso— a la misión de este ilustre Cabildo», ha concluido.