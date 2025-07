La doble titularidad de la Plaza de España perjudica su mantenimiento

La celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 sigue centrando algunos de los mayores esfuerzos que viene realizando la administración local que encabeza el gobierno de José Luis Sanz, que sigue tendiendo la mano del diálogo con distintas figuras políticas a nivel ... nacional, como demostró con el ministro Óscar Puente en sus redes sociales, aunque le siga costando encontrar algún tipo de respuesta favorable a cualquier inquietud que albergue sobre cualquier posible mejora pensada para Sevilla. Si bien el otro día el alcalde exigió al gobierno de España a través de la Gerencia de Urbanismo la eliminación de elementos que empeorasen de forma diáfana la delicada estética de la Plaza de España, ahora se pone el acento en lo que supone la existencia de un reparto de responsabilidades tanto del gobierno a nivel nacional como del local a propósito de recuperar el máximo esplendor de uno de los monumentos más elementales para el sevillano como es el que ideó Aníbal González, aunque las palabras del primero disten mucho de las intenciones que ha buscado plantear siempre el segundo.

Ello se debe a la tardanza que el Gobierno de España que dirige Pedro Sánchez ha tenido a la hora de contestar al Ayuntamiento, el pasado mes de abril, a través del ministerio de Hacienda, cuya cartera ocupa María Jesús Montero, con el fin de arreglar antes de que su situación empeore uno de los bancos de la mencionada plaza como es el del paño cerámico central de la provincia de Almería, cuyo título reza 'La reconquista de Almería por los Reyes Católicos', el cual al sufrir de una grave dejadez institucional fue objeto de un estudio previo sobre su conservación por parte de la Gerencia de Urbanismo, así que el Ayuntamiento de Sevilla valoró a fondo la obra y se ofreció a restaurarla pese a no ser competencia suya. Por más que el Ejecutivo aceptara asumir la restauración de dicho paño cerámico, casi cuatro meses después el mismo sigue presentando serios problemas en lo que concierne a su mantenimiento.

En dicho examen se pudo observar, entre otras cuestiones, no pocas alteraciones que tienen que ver con la pasta cerámica y los morteros del muro, la pérdida del vidriado, la fragmentación favorecida por la descohesión del mortero del muro, descantillados que afectan tanto al esmalte como al bizcocho, así como la pérdida de algunas piezas completas. Del mismo modo, se procedió de la mano de Urbanismo a una localización esquemática de los daños por tipología de las diferentes piezas de azulejería del mural cerámico, fijando dónde falta una pieza completa, dónde existe una pérdida de vidriado y dónde se ha rellenado con cal o pintura blanca, amén de cualquier tipo de rotura parcial. No es la de Almería la única composición de azulejos afectada ni mucho menos, pero sí una de las que llama la atención en esta plaza que es seña de identidad de la ciudad, el mayor enclave de la Exposición Iberoamericana de 1929, con más de 50.000 metros cuadrados, que pese a las primeras atenciones de Urbanismo no recibe el cuidado necesario por parte del Gobierno central. Otro de los aspectos observados tiene que ver con los brazos del banco, que presentan pérdidas en el vidriado, especialmente en las cantoneras.

Los desperfectos se multiplican en este bien de interés cultural Arriba y abajo, los paños cerámicos de Burgos y Castellón, no se libran de la dejadez institucional, al igual que las balaustradas, a la derecha Raúl Doblado / ABC

¿Quién manda en la Plaza de España?

En este punto y en vistas a seguir restituyendo el valor de no pocas piezas a nivel patrimonial que conforman la Plaza de España, desde el gobierno de Sanz se busca marcar una línea muy fina en lo que a la cotitularidad del espacio se refiere, y el mantenimiento de todo lo que viene siendo la Plaza de España, que ni mucho atañe al completo a las diligencias del consistorio hispalense. Así, en lo que respecta a las competencias a nivel local se recuerda que el Ayuntamiento tiene potestad a nivel administrativo para hacer cuantos cambios necesite sin necesidad de pedir permisos en el patrimonio que queda comprendido en el Gran Peatón, esto es, el espacio que engloba desde la línea del escalón de cada uno de los bancos de las 48 provincias del mapa español hasta la ría, sin olvidar todos los bordes de la ría, excepto los correspondientes a las torres norte y sur y al avance central de Capitanía, todos de jurisdicción a nivel nacional. Todo lo que compete al edificio principal, de uso administrativo, pertenece a la Administración Central. No en vano, la fuente central y el resto de la plaza, que constituye una zona de tránsito rodado, sí que es competencia del Ayuntamiento de Sevilla.