División en los comercios de Sevilla por las rebajas de Black Friday

La última semana de noviembre es ya prácticamente en cualquier rincón del mundo el pistoletazo de salida de la campaña de navidad. Desde hace ya casi una década los comercios españoles se suman a esta día -o en algunos casos días- de rebajas. Sin embargo, ... en los escaparates de la capital hispalense este año no anuncian en masa los descuentos como sí sucedía años atrás.

En la calle Rioja, la marca de zapatos Castañer ha puesto un cartel en su tienda en la que dicen «no» a los descuentos. «No existe Black Friday que se ajuste a nuestra forma de ser. Porque no hay Black Friday que compense nuestro trabajo artesanal, nuestro compromiso con la sostenibilidad y nuestro amor por el 'slow made' (en su traducción: hecho lento; se trata de un movimiento que reivindica la producción artesanal y el consumo consciente). Queremos hacer las cosas de forma diferente, estar cada vez más cerca del cambio real, dar pasos hacia una producción cada vez más sostenible y honesta, mientras pensamos en el pasado para crear un presente y un futuro acorde a nuestros principios. Recordemos que no hay otro planeta así que cuidemos el que habitamos. Decimos no al Black Friday», se puede leer en su escaparate. Es más, el próximo viernes sus tiendas de toda España permanecerán cerradas. «Es algo que no es de aquí, que hemos cogido de los americanos y que va en contra de nuestra producción artesanal», declara a este periódico una de las trabajadoras del establecimiento.

El resto de comercios de la zona Centro, se dividen entre los que anuncian grandes descuentos y los que declaran a ABC que «algún descuento» habrá el viernes. Por norma general son las marcas internacionales las que anuncian rebajas extendidas durante la semana, firmas como Calzedonia, Women' secret o Pandora. «El día de rebajas es realmente el viernes», declara una de las trabajadoras de la marca Brownie, quien conversa con ABC sobre lo difícil que es para muchas marcas varios días seguidos de descuentos. Lo mismo declaran en su establecimiento vecino en la calle Rioja, Eseoese, donde el Black Friday será sólo el viernes y en productos seleccionados. Las pequeñas y medianas empresas españolas ven difícil sumarse al carro de los descuentos que otras.

Los escapartes del centro de Sevilla, con descuentos y sin ellos c. r.

En los gigantes del sector como las tiendas del grupo Inditex: Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka... tampoco se ven carteles de descuentos pese a que como comentan sus trabajadores sí que celebrarán el Black Friday como acostumbran «sólo el viernes».

Las cada vez más populares marcas de moda masculina andaluzas, por otro lado, ya tienen descuentos en sus tiendas. Álvaro Moreno, ya tiene todo al 20%, al igual que Silbon, donde hay prendas hasta el 30% de descuento. Por su parte en Scalpers, empezarán el viernes, extendiéndose todo el fin de semana. Mientras que en varias zapaterías multimarca del casco histórico no son explícitos con si tendrán descuentos el viernes; presumiblemente, por no desincentivar las compras los días previos.

El Corte Inglés ya cuenta también con sus descuentos con la misma mecánica que ya aplicaron en 2024. El pasado lunes arrancaron las bajadas de precio de hasta el 40% para los clientes socios y el próximo miércoles lo harán para el resto de compradores en todos sus departamentos. Adicionalmente, quienes compren durante la semana tendrán un 15% de regalo para gastar de viernes a lunes en compras superiores a 50 euros. «A nosotros es algo que nos funciona muy bien y es ya algo que implementamos cada año porque también lo quiere el cliente. Es más anoche la web colapsó de tanta gente que intentaba entrar«, explica Francisco Mendoza, responsable de comunicación en Sevilla.

El origen de Black Friday

Esta práctica que tiene su origen en Estados Unidos donde el día después de Acción de Gracias (tercer jueves de noviembre) es tradicionalmente un día de grandes rebajas. Según publica el New York Times, el término lo introdujo la policía de Filadelfia en la década de los sesenta debido al caos de tráfico y el mal tiempo que se dio entre el día festivo y el clásico partido de fútbol americano que enfrenta al ejercito y la armada estadounidense, que se celebraba el sábado.

Los comerciantes querían atraer al público el viernes a sus tiendas y aunque llamarle 'negro' no les gustaba en un primer momento, dada su connotación negativa y su asociación a días como el 'Martes Negro', la caída más catastrófica de la bolsa de Wall Street. Quisieron rebautizarlo, sin éxito, como 'Big Friday'; el gran viernes. También se ha dicho que la razón tras este nombre al día de rebajas se debe a que los números de los negocios pasan de ser rojos (negativos) a ser negros (positivos).