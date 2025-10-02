Suscríbete a
El Distrito Tecnológico de Sevilla contará con 2.500 viviendas, un hotel y un corredor verde

El Ayuntamiento aprobará este viernes el Plan Parcial de Iberdrola para el Higuerón Norte que reduce al mínimo los usos terciarios de los terrenos

Las obras de la primera fase comenzarán en 2028 y se espera que puedan estar listas en el arranque de 2029, con una inversión global de 1.700 millones

La línea 3 del Metro de Sevilla tendrá otra estación en el ramal técnico para dar servicio al Distrito Tecnológico

La distribución de espacios del nuevo Distrito Tecnológico en los terrenos del Higuerón Norte de Sevilla
Mario Daza

Dice el alcalde José Luis Sanz que el incremento de la oferta de vivienda en Sevilla se ha convertido en una de las grandes «obsesiones» de su gobierno. De cara a conseguir este objetivo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar este ... viernes de forma inicial la modificación del Plan Parcial de los terrenos del Higuerón Norte, donde está previsto edificar en los próximos años el futuro Distrito Tecnológico de la capital hispalense de la mano de Iberdrola. Estos suelos, que cuentan con una extensión de unos 1,2 millones de metros cuadrados y para los que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 preveía unos usos industriales y comerciales, se convertirán en un nuevo barrio con más de 2.500 viviendas, equipamientos públicos, zonas verdes y edificios terciarios y tecnológicos que permitirán el desarrollo urbanístico de la zona norte de la ciudad.

