El Distrito Tecnológico de Sevilla contará con 2.500 viviendas, un hotel y un corredor verde

Dice el alcalde José Luis Sanz que el incremento de la oferta de vivienda en Sevilla se ha convertido en una de las grandes «obsesiones» de su gobierno. De cara a conseguir este objetivo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene previsto aprobar este ... viernes de forma inicial la modificación del Plan Parcial de los terrenos del Higuerón Norte, donde está previsto edificar en los próximos años el futuro Distrito Tecnológico de la capital hispalense de la mano de Iberdrola. Estos suelos, que cuentan con una extensión de unos 1,2 millones de metros cuadrados y para los que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 preveía unos usos industriales y comerciales, se convertirán en un nuevo barrio con más de 2.500 viviendas, equipamientos públicos, zonas verdes y edificios terciarios y tecnológicos que permitirán el desarrollo urbanístico de la zona norte de la ciudad.

La operación implica el desarrollo de esta gran parcela, que en palabras del alcalde equivale a «unos 120 campos de fútbol», con el objetivo de que la ciudad siga ampliando sus límites en clave residencial. Será, eso sí, un proyecto a largo plazo que no estará terminado del todo hasta bien avanzado el año 2030. De momento, mañana se dará el primer paso con la aprobación de la modificación del Plan Parcial. El objetivo, según explicó ayer el responsable de Iberdrola Inmobiliaria, Juan Castellano, es que este documento tenga el refrendo definitivo en 2026, de modo que las obras se inicien «a finales de 2027 o comienzos de 2028». Unos trabajos que se van a realizar por fases y que deben comenzar con la urbanización de unos suelos que actualmente son un terreno baldío y sin uso. Esta primera etapa de la intervención tendrá una duración de algo más de un año, de modo que esté finalizada en los primeros meses de 2029.

La superficie disponible se repartirá de un modo equitativo para que en los suelos quepan viviendas (tanto protegidas como de renta libre), así como otros edificios con usos diversos. Esta modificación promovida por parte de Iberdrola incluye la adecuación de usos residenciales. En total, serán más de 250.000 metros cuadrados de edificabilidad con este fin que permitirán que se pongan en el mercado 2.546 pisos, de los que algo más de un millar serán «protegidos y con precios asequibles», confirmó el alcalde. Es esta la gran novedad que introduce el documento de ordenación urbanística que ahora iniciará su tramitación y que reduce ostensiblemente el espacio que el PGOU reservaba para usos comerciales. De hecho, los 90.000 metros cuadrados previstos para la construcción de una gran superficie comercial quedan excluidos del documento y los terciarios se reducen de los 93.000 a los 5.900 metros cuadrados. Con todo, la idea es que estos cambios hagan posible ganar un nuevo barrio para la ciudad.

El proyecto también prevé la existencia de unos 46.300 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos, en los que está previsto construir una biblioteca central, colegios, centros de salud, un centro deportivo, pistas de pádel y hasta varias piscinas que den servicio a los nuevos vecinos. Además, habrá otra extensión de terreno de 361.304 metros cuadrados para paseos, plazas y espacios verdes, entre los que se incluirá un gran parque, sendas peatonales y una especie de corredor que conectará con el futuro anillo verde de la ciudad. De hecho, la intención es que se planten unos 5.000 árboles y que, paralelamente, se ponga en valor también todo el entorno del cauce del Tamarguillo que pasa por allí. Todo, según explicó el arquitecto de la propuesta Javier Grondona, con la idea de que sea un barrio «sostenible» en el que, por otro lado, gane peso «la movilidad peatonal» frente al resto.

El refuerzo del metro

Esta concepción de un barrio respetuoso con el medio ambiente se pondrá también de manifiesto en el concepto de movilidad que se ha diseñado para el mismo. Su interior se distribuirá en manzanas, en cuyos interiores sólo se permitirá el tránsito peatonal. Los vehículos, por su parte, contarán con espacios reservados en las grandes avenidas que circunden los terrenos, de modo que puedan acceder a los parkings subterráneos y a las más de 3.000 plazas de estacionamiento en superficie que se habilitarán. Para alcanzar este objetivo, se construirá también un carril bici de gran extensión y se fomentará el concepto de ciudad de los 15 minutos. Es decir, aquella que permite que todos los servicios estén a una distancia máxima de ese tiempo de las viviendas realizando el recorrido a pie.

El otro gran beneficio lo traerá la llegada del metro. El trazado del tramo norte de la línea 3 del suburbano que construye la Consejería de Fomento en estos momentos atraviesa los terrenos y, por tanto, se espera que dé servicio a los vecinos. Con este fin, Iberdrola ha mantenido negociaciones con la Junta de Andalucía para contar con una parada en la zona central del barrio, que aprovechará la infraestructura del ramal técnico para edificar la que será la primera de las estaciones. Será en superficie, con una estructura similar a la que se ya encuentra casi finalizada en Pino Montano Norte. Un metro que, en la práctica, partirá en dos el Distrito Tecnológico pero que contará con varios pasos de peatones para permitir la movilidad entre ambas partes. A todo ello se sumará la conversión de la Carretera de Brenes en una avenida urbana, además de la construcción de una gran rotonda de entrada que conectará con la SE-20, el Higuerón Sur, y por la que pasará también la futura SE-35 para llegar hasta la Ronda Urbana Norte.

El desarrollo de estos suelos terminará con la reserva de 263.991 metros cuadrados para actividades productivas. Aquí la intención del promotor es que casi la mitad de los mismos se destinen a un centro tecnológico, lo que permitirá contar con empresas que apuesten por la innovación a través de un modelo similar al de Sevilla TechPark. También se espera que se instalen allí otras empresas del sector terciario y que se construya un hotel con 180 plazas que dará servicio a los usuarios de estos negocios y que aproveche la cercanía del aeropuerto de San Pablo y de la estación de Santa Justa. «Ambos están a menos de 10 minutos», explicó Castellano. Además de la gran inversión que generará en la zona, las previsiones es que el Distrito Tecnológico llegue a generar unos 2.000 puestos de empleo directos y que, como advirtió el alcalde, es «un proyecto fundamental» que está «llamado a transformar la ciudad y a crear riqueza y empleo».