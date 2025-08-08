El peso demográfico de Sevilla se traslada del norte al sur

El sangrado de habitantes que se ha producido en Sevilla en los últimos tiempos -que actualmente va revirtiéndose- no ha sido uniforme en toda la ciudad. Así, mientras hay distritos que mantienen un crecimiento sostenido de su población debido a factores como el aumento ... de la oferta residencial o unos precios más asequibles que en los barrios históricos, otros van quedándose deshabitados poco a poco por causas como la presión inmobiliaria y el aumento desmedido de los apartamentos turísticos.

Llama la atención, sin embargo, que la evolución demográfica de los últimos diez años desplaza a la población del norte al sur de la ciudad, de tal forma que el distrito Norte se deja algo más del 5% de sus habitantes empadronados, mientras que Bellavista-La Palmera, en la otra punta de la ciudad, crece exactamente en la misma proporción. Si la diferencia de vecinos era de 33.313 personas más en el distrito Norte -mucho más amplio y con más población- hace diez años, actualmente el movimiento inverso de estas zonas ha hecho que la diferencia se reduzca hasta los 27.487 sevillanos.

El distrito Norte, que abarca toda la periferia de la ciudad en su extremo septentrional, es el que más población pierde de los once en los que está dividido Sevilla en la última década. Si atendemos a los datos del padrón municipal recogidos entre 2015 y 2025, la caída de habitantes es del 5,05%, pasando de 74.258 a los 70.507 registrados a fecha de 1 de enero del presente año.

El cuarto distrito más poblado de la ciudad, conformado por barrios como Pino Montano, San Jerónimo, la Bachillera, las Almenas, San Diego, los Arcos o Valdezorras, creció demográficamente en la década anterior, llegando a incrementarse en 1.835 habitantes solamente entre 2008 y 2009. Alcanzó su techo en 2014, cuando registró la cifra de 74.463 empadronados. Desde entonces, pierde población de forma sostenida cada añ.

Esto se une al progresivo y cada vez más acusado envejecimiento de muchos puntos de la zona, especialmente en aquellas 'nuevas' barriadas del ensanche a las que se fueron jóvenes de aquella época del desarrollismo que vivían intramuros, como es el caso de San Diego, donde el 28,7% de la población es mayor de 65 años, dentro del top diez de barrios más envejecidos de la capital hispalense según los datos del padrón de 2025. El volumen de inmigrantes llegados a estos barrios, inferior al de otras zonas de los distritos Macarena y Cerro-Amate, no consigue paliar el éxodo de población.

Bellavista, la otra cara de la moneda

En el otro lado de la balanza se encuentra el distrito Bellavista-La Palmera, que se extiende desde el hasta los confines meridionales de Sevilla. Se trata de la zona que ha experimentado un mayor crecimiento demográfico en los últimos diez años, pasando de 40.945 a 43.020 habitantes, lo que supone un incremento del 5,07% a lo largo de esta década.

El distrito consta de los barrios de Heliópolis, Reina Mercedes, Elcano, Los Bermejales, Pedro Salvador, Pineda y Bellavista. Su panorama es en líneas generales muy diferente del anterior, con una población envejecida y poco crecimiento en oferta de vivienda y servicios, puesto que la zona sur de Sevilla es uno de los focos del desarrollo urbanístico de la ciudad. Prueba de ello es el espectacular crecimiento demográfico que ha vivido en los últimos veinte años: un 26,76% desde los 33.937 vecinos que se contaban en 2006. El distrito Norte ha perdido un 1,67% en ese mismo período.

Los Bermejales, Palmas Altas y Bellavista son tres de los enclaves en los que más promociones de obra nueva se están construyendo y poniendo a la venta en los últimos años, erigiéndose como opciones más que atractivas para familias jóvenes que adquieren su primera vivienda en propiedad en barrios que se revalorizarán con el tiempo merced a una creciente oferta de servicios. De hecho, la barriada Elcano es la segunda de toda la capital hispalense con menor porcentaje de residentes mayores de 65 años: tan sólo el 11,1%, mientras que Pedro Salvador es la octava del ranking, con un 13,97%.

Se da la circunstancia de que ambos distritos estarán conectados por la próxima línea de metro, la 3, que vertebrará Sevilla de norte a sur pasando también por los distritos Macarena, Casco Antiguo y Sur. Se ejecutará en dos fases, empezando por la mitad norte, que ya está en obras y conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Se espera que el desarrollo del metro actúe como dique de contención ante la despoblación del distrito Norte al mejorar sus comunicaciones con el resto de la ciudad y atraer nuevos vecinos, todo ello mientras siguen multiplicándose los habitantes de Bellavista-La Palmera.