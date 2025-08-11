Hoy escribo desde la estación de Santa Justa, con el mismo cariño e ironía de los carteles que me han dado la bienvenida a Sevilla tras sufrir otro parón del AVE bajo el sol de agosto:

Disculpe el elogio señor ministro de mejoras imperceptibles, de transportes mejorables, trenes impuntuales e inmovilidad insostenible. Disculpe si le pillo tuiteando. Pero en Sevilla nos preguntamos por la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, sin olvidar que, si hubiera aceptado en leal cooperación institucional el proyecto que elaboró la Junta hace más de un año, las obras estarían en marcha. Esto solo es parte de la lista de asuntos pendientes con Sevilla, porque, más allá de que termine la adecuación de la línea con Madrid, para que el AVE vuelva a ser lo que fue, debería ir pensando en ampliar y mejorar la estación de Santa Justa para adecuarla a su importancia, porque Sevilla ha crecido desde 1992 tanto como la nariz que sostiene sus promesas.