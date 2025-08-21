La Diputación de Sevilla anuncia nuevas oposiciones: 24 plazas para auxiliar administrativo con sueldos de más de 2.000 euros

Cada vez son más las personas que optan por preparar oposiciones con el objetivo de acceder a un empleo público. La seguridad en el puesto, las condiciones laborales y las posibilidades de conciliación convierten a la Administración Pública en una alternativa muy atractiva, lo que explica el creciente interés por este tipo de procesos selectivos.

En este sentido, la Diputación de Sevilla ha publicado las bases de una nueva convocatoria destinada a cubrir plazas de Personal Auxiliar Administrativo. En total, se ofertan 24 puestos (21 en turno libre y tres reserva de discapacidad física y/ sensorial) a los que se suma una plaza adicional reservada a personas con discapacidad intelectual, lo que abre la puerta a que un mayor número de aspirantes pueda optar a formar parte de la plantilla de esta institución. Además, para estos puestos específicos, el sueldo sería de más de 2.000 euros.

Requisitos para opositar a una plaza de auxiliar administrativo en la Diputación de Sevilla

Para poder presentarse a esta oposición, los candidatos deberán cumplir con las condiciones generales que marca la normativa vigente en materia de acceso al empleo público, recogidas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Requisitos generales para acceder a un empleo público Tener la nacionalidad española.

Disponer de la capacidad funcional para desempeñar las tareas.

Tener 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

Además, para esta oposición en concreto, se requiere acreditar una titulación mínima de Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria o cualquier otro título equivalente, lo que hace que el proceso esté abierto a un amplio abanico de aspirantes.

Proceso de selección de estas oposiciones para ser auxiliar administrativo en la Diputación de Sevilla

Como ya se ha mencionado, el proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de oposición, compuesto por varios ejercicios obligatorios y eliminatorios. La primera fase será un examen tipo test dividido en dos partes que se realizan en la misma jornada y con una duración total de 80 minutos.

En la primera prueba, de carácter teórico, los aspirantes deberán responder a 30 preguntas, con cinco adicionales de reserva, relacionadas tanto con el temario común como con las materias específicas del programa. Cada cuestión tendrá cuatro opciones de respuesta, de las que solo una será válida. Se aplicará una penalización; por cada tres errores se restará el equivalente a una respuesta correcta, mientras que las preguntas sin contestar no suman ni restan. La calificación máxima será de 10 puntos, siendo necesario obtener al menos un 5 para superarla, salvo que entre en juego la regla del tercio que prevé la convocatoria.

A continuación, se llevará a cabo una segunda prueba, también tipo test, pero en este caso de carácter práctico. Consta igualmente de 30 preguntas más cinco de reserva, vinculadas únicamente a las materias específicas del anexo de la convocatoria. Se corrige con el mismo sistema de penalización y también se puntúa sobre 10, siendo indispensable obtener una nota mínima de 5 puntos para continuar en el proceso.

Superada esta fase, los opositores deberán enfrentarse a un segundo ejercicio práctico, diseñado por el Tribunal de Selección, con una duración máxima de dos horas. Esta prueba estará directamente relacionada con las funciones propias del puesto y permitirá evaluar tanto la capacidad técnica como la resolución de problemas en situaciones reales. El órgano convocante podrá establecer el uso de material específico para su desarrollo, así como decidir si procede o no su lectura pública o la apertura de un breve diálogo con el aspirante. En la corrección se valorarán principalmente la formación y la capacidad de análisis (70% de la nota), seguidas de la claridad expositiva (20%) y la precisión en las respuestas (10%).

La nota final se obtendrá mediante la media ponderada de las pruebas superadas; es decir, la suma de la puntuación del primer ejercicio (teórico y práctico, promediados entre sí) y la del segundo ejercicio, dividida entre dos. En caso de empate, se dará prioridad a la nota más alta obtenida en la prueba práctica, y si persiste, a la obtenida en la parte teórica. Para poder participar en este proceso, los aspirantes deberán abonar unas tasas de examen fijadas en 20 euros.