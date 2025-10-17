Suscríbete a
ABC Premium

Las diez claves del nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2026

Lipasam cuenta con 150 millones, la Policía Local con 97 y Tussam con 98 de cara a la negociación de las cuentas

El PSOE avisa que el nuevo presupuesto de Sevilla no está «completo» y Vox pide «cero despilfarro»

El Ayuntamiento de Sevilla presupuesta 1.370 millones para 2026 con 54,8 para inversiones, 150 para Limpieza y 98 para Tussam

Juan Bueno en la presentación del presupuesto
Juan Bueno en la presentación del presupuesto ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El escenario político municipal de Sevilla capital ha entrado de nuevo en su tradicional ciclo presupuestario, como cada año por estas fechas, tras la presentación del borrador del proyecto de nuevas cuentas por parte del Gobierno local del popular José Luis Sanz. Dado que ... el PP gobierna en minoría la ciudad y no goza de mayoría en el pleno, necesitará negociar con la oposición para sacar adelante estos nuevos presupuestos, que releven a los de este año, en vigor gracias a un acuerdo entre Sanz y Vox para los mismos, pero no para un gobierno conjunto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app