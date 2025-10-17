Las diez claves del nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2026

El escenario político municipal de Sevilla capital ha entrado de nuevo en su tradicional ciclo presupuestario, como cada año por estas fechas, tras la presentación del borrador del proyecto de nuevas cuentas por parte del Gobierno local del popular José Luis Sanz. Dado que ... el PP gobierna en minoría la ciudad y no goza de mayoría en el pleno, necesitará negociar con la oposición para sacar adelante estos nuevos presupuestos, que releven a los de este año, en vigor gracias a un acuerdo entre Sanz y Vox para los mismos, pero no para un gobierno conjunto.

A grandes rasgos, el nuevo proyecto presupuestario municipal cuenta con más de 1.370 millones de euros en su cifra consolidada, es decir las cuentas del Consistorio junto con sus organismos autónomos y empresas satélite, como es el caso de la Gerencia de Urbanismo, Lipasam, Tussam, Emasesa, Emvisesa o Contursa, principalmente. Unas nuevas cuentas «de récord histórico una vez más», según el Gobierno local, tras las cuentas de este año 2025, que se elevaban a cerca de 1.400 millones en su cifra consolidada.

En esta cifra global de más de 1.370 millones de euros, el Ayuntamiento en solitario cuenta con 1.094 millones de euros, un 2,38 por ciento más respecto a las cuentas de este año, de 1.058 millones.

Dentro de esos 1.094 millones relativos exclusivamente al Ayuntamiento y no a sus entidades satélite, figuran diferentes partidas esenciales, como 367 millones para el capítulo de personal, es decir nóminas de la plantilla municipal y cotizaciones a la Seguridad Social.

También destacan inversiones que suman unos 54,8 millones de euros, un 6,5 por ciento más que este año, para obras y proyectos de diversa índole en la ciudad.

Otra de las principales cifras apunta a 137 millones de euros para políticas sociales, pues Sevilla cuenta con seis de los 15 barrios con mayor índice de pobreza de toda España.

La Policía Local contará de su lado con unos 97 millones de euros, para aspectos como promover una nueva convocatoria de cien plazas de agentes que ya estaba incluida en el vigente presupuesto municipal.

Los colegios públicos cuentan esta vez con casi 2,5 millones de euros para obras de conservación y mejoras «en todos ellos», según el Gobierno local del PP, sobre este aspecto siempre en boga para las familias de la ciudad.

El apartado de cultura tiene asignados 49 millones de euros, entre los que figuran partidas para finalizar las obras del teatro Lope de Vega y que reabra en septiembre del año que viene; o para continuar con la preparación de la conmemoración en 2029 del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, uno de los hitos de la ciudad en el siglo XX.

Ya abordando los números de las entidades satélite del Ayuntamiento, Lipasam contará con 150 millones de euros para la limpieza urbana e inversiones en su plantilla y flota de vehículos, pues la mejora de este servicio constituye un reto desde hace años y años y sigue siendo «una prioridad», según el Gobierno local de José Luis Sanz.

La empresa municipal de transporte urbano, Tussam, tendrá por su parte unos 98 millones de euros. Asociados a este servicio, los fondos para costear la tarjeta de la tercera edad de Tussam para personas mayores ascienden a 8,4 millones de euros, con 2,8 millones para el caso de la tarjeta solidaria para personas en paro, entre otros títulos de viaje.

Son las diez principales cifras en torno a las cuales gira la nueva propuesta de cuentas municipales, si bien figuran además otros datos, como once millones de euros para el programa Éfeso de mejora de acceso al mercado laboral o 1,3 millones de euros para el plan Sevilla Integra de inserción sociolaboral para personas vulnerables.

Hay previstos además más de 22 millones de euros para la contratación externa de servicios relacionados con el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad; así como 13,7 millones para las políticas de asistencia a las personas sin hogar, 165.000 euros para la Oficina Municipal de Apoyo a la Mujer Embarazada, 4,4 millones para el Plan Local de Zonas Desfavorecidas y 2,4 millones de euros para ayudas de emergencia.

El servicio municipal de ayuda domiciliaria, la dependencia, cuenta por su parte con más de 51 millones de euros, tratándose de un servicio financiado principalmente por la Junta de Andalucía y el Estado, para su prestación por parte del Ayuntamiento.

Las políticas de cooperación internacional en proyectos para países marcados por la pobreza y la falta de desarrollo cuenta de su lado con casi 1,5 millones de euros para estas medidas de solidaridad.

También figuran 800.000 euros para nuevas líneas de ayuda al sector del taxi, así como 200.000 euros también para subvenciones a comercios afectados por obras urbanas, entre otras medidas, que habrá de negociar el Gobierno local con los grupos de oposición, para aprobar estas nuevas cuentas.