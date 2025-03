Tres semanas de sueño y doce meses de pesadilla

Viven en primera fila la realidad del barrio. Ellos estaban allí cuando el Gran Poder acudió en su misión evangelizadora. Nadie mejor que ellos para explicar de primera mano la evolución del barrio en este tiempo, desde que el aplauso espontáneo despidió al Señor en ... la esquina del Tamarguillo con Marqués de Pickman. Acaso la única ovación posible: doce meses después no hay mucho que aplaudir.

Francisco Ortiz «El barrio de Los Pajaritos está cada vez peor»

El cura, Francisco Ortiz, lamenta la falta de respuestas y promesas incumplidas de las administraciones un año después de «vivir entre todos» el traslado del Gran Poder al barrio

El cura de Los Pajaritos, Francisco Ortiz, no puede esconder su decepción tras «desaprovechar» las distintas administraciones el empuje que había supuesto haber colocado al barrio hace un año en el disparadero de noticias positivas con el traslado del Gran Poder a Los Pajaritos. «Fue muy alentador. Pero lo cierto, y me cuesta decirlo, es que el barrio está peor que hace un año. Las administraciones no cogieron el testigo. En la Iglesia ponemos nuestros granitos de arena, pero los motores, que son el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno Central, no funcionan. Así es imposible. Prometieron que remodelarían un número de viviendas determinado; nada. Prometieron que perseguirían la droga; nada. De vez en cuando hay alguna redada, pero cómo puede haber en cualquier barrio. Nada más. Prometieron trabajar para erradicar el absentismo escolar; nada», responde molesto.

Francisco Ortiz recordó algunas imágenes del barrio de Los Pajaritos durante el traslado del Gran Poder: «¿Sabe una cosa? Aquí limpiaban entonces dos veces al día. ¿Por qué no lo hacen ahora? Hay varios momentos que se me han quedado grabados. Recuerdo, con toda la crisis por el Covid, ver la Iglesia llena con personas que buscaban comida para poder vivir; con el Gran Poder, un tiempo después, volvió a llenarse, pero en esta ocasión para encontrar un alimento espiritual», señala, mientras insiste en la necesidad de recibir ayuda por parte de los que gobiernan: «El problema aquí es que si hablas con el Ayuntamiento te dicen que ellos no pueden hacer determinadas cosas porque es competencia de la Junta; en la Junta, luego, te dicen que es el Gobierno Central. Cuando hablas con el Gobierno Central te mandan al Ayuntamiento... Esto es un disparate».

El cura de Los Pajaritos pide comprensión: «Parece que el código postal marca a las personas. Con el 41.006 ya sabes los problemas que vas a tener. Es que el nivel de esperanza del barrio es inferior al del resto de Sevilla. Hay seis años menos. Cruzas la Ronda del Tamarguillo y entras a un mundo nuevo, un mundo que las administraciones no quieren cambiar. Aquí no hay ninguna sucursal de un banco. Aquí no hay bibliotecas. Las únicas salas que tenemos son las de la Iglesia. Necesitamos que las administraciones tengan el interés real de que Los Pajaritos deje de ser un gueto. Las personas que pueden tener la oportunidad de irse del barrio y progresar, se van. No hay otra».

Clotilde Yelkouni «Quiero volver a mi barrio»

Clotilde, durante unos años catequista en Los Pajaritos, vive ahora en Santa Aurelia: «Deseo ayudar; voy cada vez que puedo a la parroquia Blanca Paloma»

Nacida en Burkina Faso, en 2009 llegó a Los Pajaritos para emprender una nueva vida, siempre ligada a la Iglesia. De hecho, y durante unos años, Clotilde ejerció de catequista. «Ahora no puedo dedicarle tanto tiempo porque he abierto una tienda. Pero sigo colaborando con la Iglesia. Hace un año y unos meses me fui a vivir a Santa Aurelia, pero mi barrio de verdad sigue siendo Los Pajaritos. Voy a mi parroquia, la Blanca Paloma, cada vez que puedo. Soy feligresa», sostiene tras desvelar cuál es su deseo: «Cuando tenga un poquito de dinero quiero comprarme un piso en mi barrio, Los Pajaritos. Es verdad que hay mucha, mucha, mucha gente con problemas. Hay pobreza. Pero yo echo de menos estar allí. También mis niños tienen sus amigos en el barrio. Cada vez que puedo, voy. Ahora estoy un poquito más liada porque tengo una tienda en la calle Óscar Carballo. Se llama Yennenga y vendo complementos hechos con telas africanas».

Clotilde subraya que nota el empeoramiento del barrio: «La crisis aquí se nota mucho más. Hay mucha gente pobre. También están llegando cada vez más inmigrantes, y vienen muy necesitados. Todo eso hace que sea complicado». A Clotilde le gustaría ayudar a que el barrio se revitalizara: «Recuerdo con mucho cariño el traslado del Gran Poder. Eso fue increíble. Los Pajaritos estaba limpito. La gente estaba feliz. Me recordó también a mi país. La Iglesia estaba llena. Normalmente no están llenas. Suelen ir personas mayores, ¿verdad? Esos días, sin embargo, había una atención muy bonita», finalizó.

Isabel Villafranca «No cambio mi farmacia aquí por una en los Remedios»

Isabel Villafranca Muñoz es la «boticaria» de los Pajaritos desde hace veinte años y lo seguirá siendo seguramente durante los próximos veinte, si depende de ella.

«El trato con la gente es diferente, requiere más atención y hay que explicar mejor las cosas, por ejemplo, las incompatibilidades de las medicinas con algunos alimentos o el alcohol, y quizá por eso aquí me siento mejor con mi trabajo que en otros barrios de la ciudad», cuenta a ABC. En estas dos décadas sólo recuerda tres incidentes de no demasiada importancia y declara que «puedo decir que me siento muy segura aquí, a pesar de los muchos problemas que tiene esta zona de Sevilla y que no mejoran».

Esta farmacéutica vocacional, que conoce por sus nombres a muchas de las mujeres del barrio, cuenta que «la Misión del Señor del Gran Poder puso a Los Pajaritos en el mapa porque había gente en Sevilla que no sabía dónde estaba, a apenas diez minutos de Nervión, ni las necesidades que tienen sus habitantes. Aquí hay menos colchón económico que en otros barrios y ha crecido la solidaridad. Recibimos tantas visitas hace un año que muchos sevillanos empezaron a colaborar con Cáritas y voluntarios».

Un trabajo de sus compañeros Domingo y Rosario Cáceres ha mejorado mucho la accesibilidad de los vecinos con menos recursos de Tres Barrios a los medicamentos que necesitan, con la colaboración de Cáritas y del centro de salud La Candelaria. «Aquí un euro vale mucho y que se le ayude o no a pagarlo puede ser la diferencia entre comprar una medicina o no comprarla», asegura Isabel. La inflación hace mucho más daño en estos barrios y en la gente que vive en ellos. «La situación económica ha empeorado y se nota mucho en el día a día. En el plano social veo las coas muy complicadas. En estos barrios se nota más los baches econóomicos que en otros lugares.

Isabel vive en Los Remedios, el barrio con mayor renta per capita de capital según el último informe del INE, pero dice que no se iría allí a trabajar aunque le ofrecieran un cambio de farmacia. «Creo que soy más útil aquí. La gente te habla de sus problemas de salud, problemas familiares o con el médico del centro de salud y yo trato de ayudar en todo lo que puedo».

La pobreza mata de muchas maneras y también lo hace con más enfermedades. «En otros sitios se trabaja en la prevención de enfermedades con mejores hábitos de vida. Aquí no se come de forma saludable porque no hay dinero para comprar pescado o fruta y por eso hay mucha obesidad infantil. Tampoco le hacen tanto caso a problemas con el azúcar, la hipertensión o el colesterol hasta que no llegan a unos límites peligrosos», cuenta.

Isabel lleva veinte años trabajando aquí y ha visto la evolución del barrio. «Antes era un barrio más de gente trabajadora pero desde hace años el que puede se está yendo del barrio y sólo se queda el que no puede irse. Y los que están llegando son sobre todo inmigrantes, especialmente árabes y subsaharianos porque apenas hay asiáticos. Se ha convertido en un barrio de inmigrantes y de personas mayores». Y añade: «Los inmigrantes qsue vienen traen su familia y suelen trabajar y eso es un punto positivo, aunque las viviendas no han mejorado y viven una o dos familias en viviendas muy pequeñas, sin ascensor.

Esta farmacéutica destaca que el metro mejoró la comunicación y que gracias a ello «gente que nunca había salido del barrio pudo hacerlo». También recuerda que tras la Misión del año pasado «urbanísticamente se ha hecho un parque donde estuvo el Señor del Gran Poder en el último año. De momento, la crisis económica no se ha notado tanto como la de 2008», asegura.