La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea en Nervión con bengalas y material pirotécnico

Fernando Barroso Vargas

La Policía Nacional ha detenido a 14 miembros de grupos ultra del Real Betis Balompié y el Sevilla FC por los altercados acontecidos la noche de este pasado viernes en las inmediaciones del estadio del segundo de tales equipos, en el barrio de Nervión, ... en el marco de los prolegómenos del derbi de este domingo entre ambos equipos hispalenses.

