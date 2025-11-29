Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea en Nervión con bengalas y material pirotécnico

La Policía Nacional ha detenido a 14 miembros de grupos ultra del Real Betis Balompié y el Sevilla FC por los altercados acontecidos la noche de este pasado viernes en las inmediaciones del estadio del segundo de tales equipos, en el barrio de Nervión, ... en el marco de los prolegómenos del derbi de este domingo entre ambos equipos hispalenses.

La noche de este viernes, sobre las 23.00 horas, en las proximidades del estadio Ramón Sánchez Pizjuán se produjo una multitudinaria reyerta entre ultras del Real Betis y del Sevilla FC, en la que emplearon para acometerse diverso material pirotécnico y objetos contundentes.

La Policía Nacional, que tenía establecido un amplio dispositivo policial preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, se encontraba monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, lo que permitió a los agentes una rápida Intervención para detener el enfrentamiento.

La Policía Nacional ha realizado así, hasta ahora, un total de 14 detenciones de miembros de grupos ultras participantes en la misma, continuándose en estos momentos las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones.

Este suceso marca la segunda confrontación entre ambos bandos en el transcurso de la semana del derbi. El pasado lunes ya se había registrado otra pelea entre miembros de los grupos ultras Biris Norte (Sevilla FC) y Supporters Gol Sur (Real Betis), también en el barrio de Nervión donde se celebra el partido este domingo.

En aquella ocasión se vio afectada la calle Luis Montoto, esquina con Benito Más y Prat, donde la pelea se desarrolló en mitad de la vía con daños al mobiliario urbano.